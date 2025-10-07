Deporte emergente: Perú conquistó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Pádel 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La delegación peruana consiguió la medalla de plata en la tabla general de los Juegos Panamericanos de Pádel 2025, que se desarrolló en Punta del Este, Uruguay. En su primera competición internacional, el representativo rojiblanco logró el subcampeonato del certamen por equipos.

El torneo organizado por la American Padel Federation abrió las puertas internacionales para una disciplina que va creciendo en el Perú. Además del reconocimiento colectivo, se alcanzaron tres medallas de oro y tres de plata.

Las duplas Nicole Aragonés y Andrea Molina (3ra damas), Daniela Albújar y Mapi Nuñez (6ta damas) y David Aricutipa y Alexander Carbajal (6ta varones) se consagraron en sus respectivas categorías.

Asimismo, Almudena Cuadrado y Ana Paula Álvarez (4ta damas), Daniel Graña y Emilio Silva (3ra masculina) y Fabrizio Moran y Franco Best (5ta varones) se colgaron preseas de plata.

El pádel no es un deporte federado en el país y actualmente la organización que impulsa el desarrollo de esta disciplina es la Asociación Peruana de Pádel.

Este deporte se juega con una raqueta, en la que se combinan elementos del tenis y el squash. El pádel se disputa en parejas y va creciendo a grandes pasos a nivel mundial, siendo también practicado por deportistas profesionales como una disciplina complementaria a sus actividades rutinarias.