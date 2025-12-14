Últimas Noticias
¡Arriba Perú! Catalina Zariquiey obtuvo la medalla de plata en el ISA World Junior Surfing Championship 2025

Catalina Zariquiey destacó en el ISA World Junior Surfing Championship.
Catalina Zariquiey destacó en el ISA World Junior Surfing Championship. | Fuente: FENTA PERÚ
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La peruana Catalina Zariquiey alcanzó el segundo lugar en la categoría Sub 16 de los ISA World Junior Surfing Championship, en Punta Rocas.

En el podio. La peruana Catalina Zariquiey se quedó con el segundo lugar (medalla de plata) en la categoría Mujeres Sub 16 del ISA World Junior Surfing Championship 2025, que se llevó a cabo en Punta Hermosa.

Catalina Zariquiey estaba en el primer lugar hasta poco del final. Sin embargo, la norteamericana Bailey Turner (USA) destacó en su última ola y por solo décimas es que se quedó con la medalla de oro.

Por debajo de la peruana Zariquiey quedaron la australiana Lucy Darragh (tercer puesto), mientras que la hawaina Zoey Kaina obtuvo el cuarto lugar de la competencia en su categoría.

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Bailey Turner (USA)6.776.3013.07
Catalina Zariquiey (PER)6.706.1712.87
Lucy Darragh (AUS)6.436.2312.66
Zoey Kaina (HAW)6.236.0312.26
Catalina Zariquiey fue la única peruana con medalla en el torneo.
Catalina Zariquiey fue la única peruana con medalla en el torneo. | Fuente: FENTA PERÚ

¿Cómo accedió la peruana Catalina Zariquiey a la final Sub 16 del ISA World Junior Surfing Championship?

Ronda 1 - Heat 7

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Catalina Zariquiey (Per)7.336.0313.36
Lila Skinner (Ing)5.670.936.60
Ámbar García (Ecu)3.002.235.23

Ronda 2 - Heat 7

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Catalina Zariquiey (PER)9.005.5014.50
Francesca Arévalo (COL)2.431.974.40
Olivia Storrer (USA)6.174.1010.27
Anna Filippini (TPE)2.001.003.00

Ronda 3 - Heat 3

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Catalina Zariquiey (PER)7.505.0712.57
Milani Simon (TAH)5.375.3710.74
Yang Siqi (CHN)5.435.1710.60
Lila Skinner (ENG)3.903.076.97

Ronda 4 - Heat 1

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Catalina Zariquiey (PER)7.006.8013.80
Charli Hately (AUS)6.175.5011.67
Raipoe Chapelier (TAH)5.734.5010.23
Elliamna Grubbs (HAW)3.402.175.57

Ronda 5 - Heat 1

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Catalina Zariquiey (PER)7.506.4313.93
Ocea Green (CAN)6.505.7712.27
Amari Moore (PUE)4.533.878.40
Miliani Simon (TAH)4.072.676.74

Semifinales - Heat 1

CompetidorMejor puntajeSegundo mejor puntajeTotal
Catalina Zariquiery (PER)8.836.0014.83
Zoey Kaina (HAW)7.435.3312.76
Charli Hately (AUS)7.005.3312.33
Tags
Surf Mundial Junior ISA 2025 ISA World Junior Surfing Championship 2025 ISA World Junior Surfing Championship

