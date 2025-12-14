¡Arriba Perú! Catalina Zariquiey obtuvo la medalla de plata en el ISA World Junior Surfing Championship 2025

En el podio. La peruana Catalina Zariquiey se quedó con el segundo lugar (medalla de plata) en la categoría Mujeres Sub 16 del ISA World Junior Surfing Championship 2025, que se llevó a cabo en Punta Hermosa.

Catalina Zariquiey estaba en el primer lugar hasta poco del final. Sin embargo, la norteamericana Bailey Turner (USA) destacó en su última ola y por solo décimas es que se quedó con la medalla de oro.

Por debajo de la peruana Zariquiey quedaron la australiana Lucy Darragh (tercer puesto), mientras que la hawaina Zoey Kaina obtuvo el cuarto lugar de la competencia en su categoría.

Competidor Mejor puntaje Segundo mejor puntaje Total Bailey Turner (USA) 6.77 6.30 13.07 Catalina Zariquiey (PER) 6.70 6.17 12.87 Lucy Darragh (AUS) 6.43 6.23 12.66 Zoey Kaina (HAW) 6.23 6.03 12.26