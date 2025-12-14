Por sus goles: Juan Reynoso indicó que el fichaje de Jeriel De Santis a Melgar fue un pedido exclusivo suyo

El pasado sábado, Melgar sorprendió al anunciar por medio de sus redes sociales el fichaje del delantero peruano-venezolano Jeriel De Santis, quien tiene pasado en Alianza Lima en la Liga1.

"Bienvenido a la Ciudad Blanca, Jeriel De Santis", le dijeron desde el FBC Melgar al atacante que llegó procedente de Caracas FC. Esta será su segunda experiencia en lo que tiene que ver con la liga peruana de primera división.

Fue precisamente el entrenador de Melgar, Juan Reynoso, quien habló respecto al fichaje de De Santis. En conferencia de prensa, el popular 'Cabezón' indicó que el atacante es un pedido exclusivo suyo de cara a la próxima temporada 2026.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Melgar fue elevar su nivel con De Santis

"Es una contratación pedida por mi persona. Investigué no solo aquí, porque he tenido mejores referencias. Viene a aportar, a competir y elevar nuestra competencia interna", sostuvo el DT.

Asimismo, destacó el nivel mostrado por su nuevo jugador en lo que fue la campaña en el fútbol venezolano de élite.

"Sus números en el año hay sido buenos. Jugó casi 35 partidos y anotó 14 goles. De acuerdo a sus minutos que ha jugado, es un porcentaje alto. Hay ilusión, sobre todo con su predisposición. Está con ánimo", agregó el técnico de Melgar.

Por último, el también exestratega de la Selección Peruana, campeón de la Liga1 con Universitario de Deportes, remarcó -sobre la llegada de nuevos fichajes- que "seguro va un nuevo extranjero y va a ser una linda sorpresa. Nos quedan dos posiciones al medio para reforzar".

Jeriel De Santis ya es de Melgar

Jeriel De Santis tuvo una breve etapa en Alianza Lima, al cual llegó como una alternativa para la delantera en el 2024. Jugo 12 partidos en total, donde no pudo convertir, aunque sumó dos asistencia y vio una roja.

El atacante se marchó a préstamo ese mismo año al Intercity de España, jugando en la Tercera División. Para el inicio de la temporada actual, el Caracas FC adquirió su ficha y logró tener un paso importante por el conjunto venezolano.