El Super Bowl LIII se desarrollará este domingo 3 de febrero en Atlanta. | Fuente: FanDuel

El Super Bowl es el único partido de fútbol americano en el año que muchas personas ven producto del impacto comercial que tiene este evento alrededor del mundo. En este 2019, Los Angeles Rams y los New England Patriots protagonizarán el duelo más relevante de esta disciplina deportiva que está pronto a desarrollarse en el Mercedes Benz Stadium y, sin lugar a dudas, tendrá muchas personas pegadas al televisor fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, lo que ocurre con la mayoría de estas personas que no suelen ver fútbol americano es que, al momento de sintonizar el Super Bowl, desconocen algunas reglas y por ello les cuesta de sobremanera entender el juego. Por eso, ante estas dificultades, RPP Noticias te explica en esta nota algunas normas generales de este deporte con la finalidad de poder presenciar este evento sin estar pregúntandose a cada rato por qué se dio tal o cual jugada.

¿De qué forma está distribuido los partidos?

Un partido de fútbol americano está distribuido en 4 periodos de quince minutos cada uno. Entre el primero y el segundo, y el tercero y el cuarto habrá un descanso de 5 minutos, mientras que del segundo a tercero el entretiempo dura alrededor de 15 minutos. No obstante, tratándose del Super Bowl, por el show del medio tiempo se espera que el descanso se extienda hasta 15 minutos más.

De haber un empate al término de los 60 minutos, se disputará un tiempo extra de 15 minutos. El primer equipo en tener la posesión, que se definirá por medio de un sorteo, tiene la chance de ganar el encuentro en caso anote por medio de un touchdown o un safety. De ser así, el cotejo llegará a su fin y el equipo rival no tendrá la posibilidad de entrar al campo, pero si es que solo marcan por un gol de campo su oponente tendrá una oportunidad para superarlo.

¿Cómo alinean los equipos en el fútbol americano?

Para empezar, hay que tener en claro que un campo de fútbol americano está compuesto por 100 yardas donde ambos equipos tendrán que transportar el balón y, a sus extremos, se encuentran las zonas de touchdown junto a un arco en forma de 'Y' para lo que serían los goles de campo o los puntos extra.

Asimismo, el equipo atacante alineará de la siguiente manera: un mariscal de campo (el encargado de lanzar el balón), la línea ofensiva (los encargados de proteger al mariscal de campo), el corredor (puede haber uno o no dependiendo de la formación) y los receptores (se categorizan en 'alas abiertas' y 'alas cerradas' en base a su tamaño).

Por otro lado, normalmente a los elencos que les toca defender están distribuidos de la siguiente manera: la línea defensiva (los principales encargados de tumbar al mariscal de campo), los linebackers (los responsables de defender detrás de la línea defensiva para desviar los pases o apoyar a tumbar al mariscal), los esquineros (encargados de defender a los alas abiertas que van pegados a las bandas) y los safeties (los que van detrás de todos para defender a los receptores que intentan recibir pases largos y profundos).

¿Cuáles son las maneras de anotar?

Hay 3 formas de anotar en el fútbol americano: touchdown (llegar a la zona final de campo a través de un pase o acarreando el balón) -que vale 6 puntos-, gol de campo (pateando la pelota hacia el arco en forma de 'Y') -vale 3 puntos- y el safety (cuando el equipo que está defendiendo derriba a un jugador rival cuando se encuentra en su propia zona de touchdown -vale 2 puntos-.

Cuando un equipo anota un touchdown, tiene 2 opciones: patear un gol de campo desde la yarda 25 para sumar un punto más o hacer otra jugada -ya sea intentando un pase o acarreando el balón- para tener 2 más a favor suyo. En caso no logren convertir el gol ni lleven la pelota hasta la zona final, no sumarán ni un punto más.

Sin embargo, en la NFL la única forma de anotar no es atacando. Si es que la defensa forza una pérdida de balón del equipo rival ya sea por medio de una intercepción o un fumble (quitándole la pelota del poder a un jugador del club que está en ofensiva), un defensor podría apoderarse de él y llevarlo hasta la zona de touchdown.

¿Cómo inician las posesiones?

El partido -es decir, el primer tiempo- y el tercer periodo con lo que denominan 'kick off'. El balón se ubica en las 25 yardas del propio campo de uno de los equipos y uno de los pateadores se encargará de mandar el balón al lado contrario de la cancha. Al lado opuesto, habrá un jugador encargado de recepcionar el balón, sin importar en qué zona caiga. El equipo que comienza pateando o recepcionando será definido por intermedio de un sorteo.

Por ejemplo, si es que la pelota termina siendo lo suficientemente fuerte y termina pasando la zona de touchdown, el elenco rival iniciará su posesión en la línea de 25 yardas de su propio campo. Lo mismo pasará si es que el receptor está ubicado dentro de la zona mencionada, atrapa el balón y se arrodilla. No obstante, sin importar donde caiga, el receptor tiene la posibilidad de avanzar con la pelota hasta donde la defensa contraria -compuesta por el paetador y 10 jugadores más- se lo permita, apoyándose en sus otros 10 demás compañeros en cuanto a los bloqueos.

Sin embargo, si es que el pateador termina enviando la pelota afuera del campo por uno de los costados, el árbitro cobrará una penalidad y el equipo rival iniciará su ataque a partir de la yarda 40. Es importante mencionar que, en caso el receptor toca el balón y no logra atraparlo, el equipo que pateó podrá adueñarse de la posesión si es que uno de sus jugadores termina adueñándose de él. En la mayoría de estos casos, los ataques terminan comenzando en una parte muy cercana a la zona de touchdown.

¿Cómo se distribuyen las posesiones?

Ahora, sin importar en qué yarda comienza su ataque, el equipo atacante tendrá cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas. Normalmente, los equipos en la NFL usan solo 3, pues en la cuarta optan por patear el balón -se denomina 'punt'- y devolverlo a su oponente para que este no inicie el ataque tan cerca a la zona de touchdown o meter un gol de campo. No obstante, hay equipos que arriesgan en caso tengan pocas yardas por recorrer y se animan a realizar una jugada más en su cuarta chance.

Por ejemplo: si es que un equipo inicia su posesión en la yarda 25 de su propio campo (donde tiene que recorrer 75 para llegar a la zona de touchdown), no logra avanzar absolutamente nada y opta por no despejar en la cuarta posibilidad pero tampoco logra superar las 10 yardas mencionadas, el rival iniciará su posesión ofensiva en la yarda 25 de la cancha contaria y solo tendrá que recorrer 25 para anotar 6 puntos.

No obstante, también cabe la posibilidad de que los clubes terminan teniendo que avanzar más de 10 yardas producto de una penalidad o que unos de sus jugadores -mayormente el mariscal de campo- haya sido derribado en metros posteriores en la propia jugada.

¿Qué tipo de penalidades hay?

Durante las últimas temporadas, con el afán de proteger al mariscal de campo, la NFL ha puesto en su reglamentación una serie de restricciones para que los defensores no impacten tan fuertemente contra el pasador del equipo rival y eso ha generado que la cantidad de penales en la liga aumenten de sobremanera.

En total, hay 12 penalidades que pueden forzar a un equipo retroceder o hacer avanzar a su rival desde 5 hasta 15 yardas, llegando en algunos casos a permitirle volver a tener una primera oportunidad para mover el balón cuando en chances anteriores no había logrado a superar la distancia requerida.

Por ejemplo, una de las penalidades más frecuentes es la de 'roughing the passer', que se da cuando uno de los defensores derriba al mariscal de campo cuando este ya se ha desprendido de la pelota por completo. En el equipo que está atacando se encuentra en su tercera oportunidad con 15 yardas por recorrer y no se concreta el pase, ellos avanzarán 10 yardas y volverán a tener 4 oportunidades más para avanzar las 10 que tienen que superar en cada comienzo de posesión.

En general, las penalidades que más se ven dentro de un partido de NFL son: demora de juego (al término de una oportunidad, el equipo ofensivo tiene 40 segundos para realizar una jugada y, si es que se demoran más, el árbitro para el juego y los hace retroceder 5 yardas) y el off-side (cuando uno de los jugadores pasa de la línea de golpeo antes del comienzo de una jugada y pierde/hace ganar a su propio equipo o rival cinco yardas.

No obstante, algo importante a mencionar es que el equipo que es infraccionado fue decidir si se cobra la penalidad o no. Por ejemplo, si es que su rival está en tercera oportunidad y le falta 5 yardas por recorrer pero uno de sus jugadores termina agarrando a uno de sus defensores -que son 10 yardas menos- y no termina avanzando esas 5 yardas, el entrenador que tiene a su elenco defendiendo pueda optar por no aceptar esa penalidad para que su oponente quede en cuarta oportunidad y se vea forzado a despejar o tirar un gol de campo.

¿Cuántos cambios se pueden hacer por equipo?

Los cambios en la NFL son ilimitados tanto en ataque como en defensa y eso se puede apreciar en cada posesión como jugadores de ambos equipos ingresan y salen de campo. Eso se da porque algunos futbolistas pueden ejecutar de mejor manera algunas jugadas en ataque y, en defensa, se hacen producto del desgaste que representa empujar o seguir a los jugadores ofensivos oportunidad tras oportunidad.

¿Se pueden pedir time-outs?

Sí. Cada técnico y mariscal de campo tiene la chance de pedir 3 time-outs por mitad (2 periodos). Estos son minutos donde pide hablar con su equipo para poder realizar unas variantes en el juego -ya sea en ataque o en defensa- que también son muy comunes en el básquet. Estos solo se pueden pedir cuando el balón no está en juego.

¿Los entrenadores pueden pedir que se revisen jugadas?

Sí. Cada técnico tiene la posibilidad de solicitar al árbitro que revisen jugadas tirando un pañuelo antes que el equipo ofensivo comience una nueva ya sea a través de un pase o un acarreo de pelota. Para que pueda hacerlo, tiene que tener por lo menos un time-out (si es que pide que se revise la jugada y el cobro termina siendo el mismo, se le resta un timeout al equipo que pidió la revisión) y tiene que ser antes del denominado '2 minute warning', que en los dos últimos minutos del segundo y cuarto periodo.