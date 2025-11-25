Surf en los Juegos Bolivarianos: calendario del 'Team Perú' en las pruebas de Ayacucho-Lima 2025

El surf es uno de los deportes más laureados en la historia del Perú y apunta a ser una carta importante para sumar medallas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Con un total de 16 tablistas, el ‘Team Perú’ de surf llega con fuerza a los Juegos Bolivarianos, resaltando la presencia de deportistas olímpicos como Alonso Correa, Lucca Mesinas y Sol Aguirre.

Se practica en distintas modalidades como shortboard, longboard, SUP Surf, bodyboard, donde los deportistas realizan maniobras específicas que son evaluadas por jueces, considerando factores como dificultad, estilo, fluidez y control.

Por otro lado, la modalidad de SUP Race consta de realizar carreras que combinan resistencia y velocidad sobre una tabla.

¿Cuándo y dónde se realizarán las pruebas de Surf de los Juegos Bolivarianos 2025?

Todas las competencias de surf de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizarán en el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra (Lima). Las pruebas comenzarán el miércoles 26 de novimebre y terminarán el domingo 30 de noviembre.

¿Cuáles son los tablistas peruanos que participarán de los Juegos Bolivarianos 2025?

Shortboard

Alonso Correa

Lucca Mesinas

Sol Aguirre

Arena Rodríguez

SUP Race

Itzel Delgado

Andrés Rodríguez

SUP Surf

Tamil Martino

Sebastián Gómez

Longboard

Piccolo Clemente

Lucas Garrido Lecca

María Fernanda Reyes

Carolina Thun

Bodyboard

Miguel Rodríguez

Cristopher Bayona

Hannah Saavedra

Solange Calderón

Calendario de Perú en surf de los Juegos Bolivarianos 2025

Shortboard femenino

Miércoles 26 noviembre – domingo 30 noviembre

Shortboard masculino

Miércoles 26 noviembre – domingo 30 noviembre

Longboard femenino

Jueves 27 noviembre – domingo 30 noviembre

Longboard masculino

Jueves 27 noviembre – domingo 30 noviembre

Bodyboard femenino

Jueves 27 noviembre – domingo 30 noviembre

Bodyboard masculino

Jueves 27 noviembre – domingo 30 noviembre

Sup Surf masculino

Viernes 28 noviembre – domingo 30 noviembre

Sup Race masculino (Final)

Sábado 29 noviembre

¿Cuándo compite Alonso Correa en los Juegos Bolivarianos 2025 y en qué pruebas?

Alonso Correa competirá en los Juegos Bolivarianos 2025 desde el miércoles 26 de noviembre, en la modalidad shortboard de surf. La prueba se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre.

¿Dónde ver EN VIVO las pruebas de Surf de los Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrá seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

En Colombia, el evento se verá a través Señal Colombia, disponible de manera gratuita por TV en señal abierta.