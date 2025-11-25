Juegos Bolivarianos: ¿dónde ver por TV y streaming EN VIVO los deportes de Ayacucho-Lima 2025?

Los Juegos Bolivarianos en el Perú es la cita multideportiva que marca el inicio del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 para los atletas que forman parte de la Unión Deportiva Bolivariana.

La edición de Ayacucho-Lima 2025 concentra a casi 5 000 atletas de un total de 17 países, los que compiten en 42 deportes para llegar al anhelado podio.

Sin considerar la edición especial del Bicentenario 2024, esta es la cuarta vez que el Perú recibe la sede de los Juegos Bolivarianos, un evento al que la delegación nacional contará con varios de sus mejores exponentes buscando quedarse con el medallero general.

Aquí encontrarás la información sobre cómo ver EN VIVO desde cualquier lugar la actividad de tus deportistas favoritos en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

¡Mira los Juegos Bolivarianos por RPP Deportes!

Calendario de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Viernes 21 noviembre E-Sports Sábado 22 noviembre E-Sports, hockey, sóftbol, tiro deportivo Domingo 23 noviembre Maratón (*), bádminton, BMX Freestyle, e-sports, hockey, levantamientos de pesas (*), lucha (*), MTB cross country (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*) Lunes 24 noviembre Bádminton, BMX Freestyle (*), E-Sports (*), ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash (*), tiro con arco, tiro deportivo (*), vela Martes 25 noviembre Bádminton, BMX Race, ecuestre, esgrima (*), hockey, levantamiento de pesas (*), lucha (*), natación (*), sóftbol, squash, tiro con arco, tiro deportivo (*), vela Miércoles 26 noviembre Bádminton, BMX Race (*), canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), gimnasia artística (*), hockey, levantamiento de pesas (*), natación (*), sóftbol, squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela Jueves 27 noviembre Canotaje velocidad, ciclismo de ruta (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático, gimnasia artística (*), hockey, sóftbol (*), squash (*), surf, tiro con arco (*), tiro deportivo (*), vela (*) Viernes 28 noviembre Billar, canotaje velocidad, ecuestre, esgrima (*), esquí acuático (*), gimnasia artística (*), hockey, surf, taekwondo, tiro deportivo (*), vóley sala Sábado 29 noviembre Billar (*), ecuestre (*), esgrima (*), esquí acuático (*), futsal, gimnasia artística (*), surf, taekwondo, vóley sala Domingo 30 noviembre Béisbol, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre, futsal, pentatlón moderno, remo, surf, taekwondo, tenis de mesa, vóley sala Lunes 1 diciembre Atletismo (*), béisbol, billar, boxeo, ciclismo de pista (*), clavados (*), ecuestre (*), futsal, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa (*), vóley sala Martes 2 diciembre Atletismo, balonmano, béisbol, billar (*), boxeo, ciclismo de pista (*), ecuestre (*), futsal, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, tenis, tenis de mesa, vóley sala (*) Miércoles 3 diciembre Aguas abiertas (*), atletismo (*), balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, ciclismo de pista (*), cricket, ecuestre (*), futsal (*), gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín, golf, judo (*), pelota vasca, pentatlón moderno (*), remo, skateboarding, tenis, tenis de mesa (*), triatlón (*), vóley playa, vóley sala Jueves 4 diciembre Balonmano, béisbol, bowling (*), boxeo, cricket, ecuestre, gimnasia rítmica (*), gimnasia trampolín (*), golf, karate, natación artística (*), pelota vasca, remo, rugby 7, skateboarding (*), tenis (*), tenis de mesa, vóley playa, vóley sala, wushu Viernes 5 diciembre Aguas abiertas, balonmano, béisbol (*), bowling (*), ciclismo de ruta (*), cricket, ecuestre (*), golf (*), kickboxing, karate, natación artística, pelota vasca, rugby 7, tenis (*), tenis de mesa (*), triatlón, vóley playa, vóley sala, wushu (*) Sábado 6 diciembre Balonmano (*), cricket, gimnasia aeróbica, kickboxing, karate, patinaje de velocidad (*), remo coastal *), rugby 7, tenis, vóley playa, vóley sala Domingo 7 diciembre Gimnasia aeróbica (*), karate, kickboxing, patinaje de velocidad (*), vóley playa (*), vóley sala (*)

¿Cómo ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 por TV y online vía streaming?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrá seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.

En Colombia, el evento se verá a través Señal Colombia, disponible de manera gratuita por TV en señal abierta.



