Gerónimo Hamann es una de nuestras principales cartas en el remo. | Fuente: Facebook

Cada día falta menos para el arranque de los Panamericanos 2019, un evento deportivo para el que nuestros atletas ya se vienen preparando. Uno de ellos es Gerónimo Hamann, un joven peruano que luchará por darle una medalla a nuestro país en remo.

Gerónimo Hamann le contó a RPP Noticias que practica este deporte desde los nueve años y que ahora le demanda muchos sacrificios. "Entreno en la playa Cantolao. Hago entre 16 y 20 kilómetros diarios por sesión. Si no estoy entrenado, estoy durmiendo. Los sábados que estoy en Lima estoy un rato con la familia, pero descanso porque al día siguiente estoy aquí de nuevo para seguir entrenando", contó.





Gerónimo Hamann, una de nuestras principales cartas para los Panamericanos 2019 | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Pacheco | José Padilla

El atleta peruano clasificó en la categoría singles de remo durante los pre panamericanos de Río de Janeiro. No obstante, Hamann cuenta que no percibe ingresos económicos que le ayuden a preparase mejor. "No tengo ningún auspiciador, estoy aquí gracias a mis padres", reveló.

Gerónimo Hamann no se amilana y supera los inconvenientes que tiene. sabe que todo esfuerzo tendrá su recompensa y espera que una de ellas sea lograr una medalla en los Panamericanos 2019.

El evento deportivo

Los Juegos Panamericanos 2019 se llevarán a cabo del 26 de julio al 11 de agosto en nuestra capital. La inauguración de la competencia se llevará a cabo en el Estadio Nacional. El certamen continental congregará a 6,680 deportistas de 41 países y delegaciones de toda América.