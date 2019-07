Miguel Germán perdió ante Conrad Ryan en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: Latina

Miguel Germán cautivó a todo el público peruano al lamentar en televisión abierta no poder darle una casa a su madre tras su derrota a manos de Conrad Ryan en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Al caer en los cuartos de final, el boxeador no llegó a quedar dentro de los cuatros primeros lugares y, de esa forma, perdió la posibilidad de ganarse uno de los departamentos de la Villa Panamericana.

En diálogo con 'Encendidos' de RPP Noticias, Miguel Germán dio detalles de este mensaje y aseguró que fue algo que le salió en el instante. El peleador de 24 años señaló que en ningún momento buscó llamar la atención con esa declaración y explicó que en todo momento buscó lograr su cometido de forma silenciosa.

"Lo del departamento iba a ser un regalo para mis padres, no se los había prometido pero si llegaba a tener una medalla se los iba a dar. Era algo que quería hacer callado, pues las personas boconas nunca ganan nada. Juro que no esperaba nada de nada tras decir eso, solo fue un deseo que sentí en el momento. No pensé que me iban a llamar o que iban a pasar tantas cosas, tampoco en recibir atención", dijo.

Si bien Miguel Germán no pudo darle a Perú una medalla en estos Juegos Panamericanos Lima 2019, hay dos boxeadores que ya tienen una presea asegurada y lucharán por llegar a la final de su categoría: José María Lucar y Leodan Pezo. Ambos se enfrentarán respectivamente al cubano Lázaro Álvarez y al ecuatoriano Julio César Castillo.