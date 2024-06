Biden le dice a Catar que Israel está listo para seguir con la propuesta de tregua en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este lunes en una llamada con el emir de Catar, Amir Sheikh Tamim Bin Hamad, que Israel está "listo para seguir adelante" con la propuesta de tregua en Gaza para la liberación de los rehenes, a pesar de las críticas que ha hecho el Gobierno israelí.



Biden aprovechó la conversación para pedirle a Catar que utilice su influencia sobre Hamás para que el grupo islamista palestino también dé el visto bueno a la propuesta de alto el fuego.



"El presidente confirmó la disposición de Israel a seguir adelante con las condiciones que ahora se han ofrecido a Hamás", detalló la Casa Blanca en un comunicado.



"Ambos confirmaron que el acuerdo de alto el fuego integral y liberación de rehenes que está ahora sobre la mesa ofrece una hoja de ruta concreta para poner fin a la crisis en Gaza", aseguró el comunicado.



Biden aseguró en la llamada que "esta es la mejor oportunidad para un acuerdo" y responsabilizó a Hamás de prolongar el sufrimiento de los civiles en Gaza por su rechazo a liberar a los rehenes capturados desde el ataque del 7 de octubre pasado.

Estados Unidos dice que garantizará el alto el fuego

Estados Unidos reiteró que trabajará con Catar y con Egipto para garantizar la implementación del alto el fuego y su mantenimiento, pese a que Israel ha dicho que no cejará en su ofensiva hasta que Hamás haya sido destruido por completo.



En opinión de Biden, "Hamás es el único obstáculo para llegar a un alto el fuego completo", así como para dar un respiro a la población de Gaza, que lleva meses bajo asedio y sufriendo hambruna y falta de servicios básicos.



El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, dijo este lunes en una rueda de prensa que un "conflicto interminable en Gaza en busca de algún tipo de victoria total no hará que Israel sea más seguro" porque "exacerbará" las tensiones en la Cisjordania ocupada y en la frontera con el Líbano.



Según el vocero de la diplomacia estadounidense, el Ejército israelí ya ha logrado desmantelar las capacidades ofensivas de Hamás, de manera que el grupo islamista palestino no podría repetir un ataque contra Israel como el del 7 de octubre del año pasado.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha insistido en que quiere una "victoria total" sobre Hamás, evitó este lunes comprometerse con la propuesta de tregua y aseguró que el plan detallado el viernes pasado por Biden estaba incompleto.

