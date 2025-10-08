Brasil: Policía rescató a jaguar que presentaba heridas de bala y que luchaba por no ahogarse en el río Negro

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un jaguar, visiblemente debilitado al presentar signos de heridas y cansancio, fue rescatado el pasado 1 de octubre en las orillas del río Negro por la Policía Militar del Amazonas (PMAM) de Brasil.

El aviso fue recibido por el personal del Batallón de Policía Ambiental, el cual se trasladó de inmediato en el lugar del avistamiento.

De acuerdo con la denuncia de los habitantes de la ribera, el felino se encontraba exhausto y sin fuerzas para cruzar el río, considerado como el más caudaloso de todos los afluentes del Amazonas, tras permanecer durante varias horas en el agua.

Como parte del operativo de rescate, los agentes improvisaron un dispositivo que permitió que el animal se mantuviera a flote y pueda ser trasladado a una zona segura.

Finalmente, con el apoyo de un especialista de la Universidad Federal del Amazonas (Ufam) y de la Secretaría de Estado de Protección Animal (Sepet), el jaguar fue enviado a una clínica veterinaria.

Tras la evaluación, se constató que el felino presentaba varias heridas por disparos de arma de fuego, dientes fracturados y proyectiles alojados en el cuerpo. Hasta el momento el jaguar permanece bajo supervisión veterinaria especializada.