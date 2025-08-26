Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 25 de agosto | "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren"
EP 1058 • 12:32
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Brasil declara "situación crítica" en dos afluentes del Amazonas por falta de lluvias

En 2024, la Amazonía brasileña, el mayor bosque tropical del planeta y que este año albergará la cumbre mundial del clima (COP30), sufrió una sequía extrema que dejó a muchos de sus ríos en mínimos históricos
En 2024, la Amazonía brasileña, el mayor bosque tropical del planeta y que este año albergará la cumbre mundial del clima (COP30), sufrió una sequía extrema que dejó a muchos de sus ríos en mínimos históricos | Fuente: Unsplash/referencial
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La medida, decretada por la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico (ANA, por sus siglas en portugués), estará en vigor hasta el próximo 31 de octubre, según fue publicado en el Diario Oficial de Brasil.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las autoridades brasileñas declararon la "situación crítica de escasez" de agua en los ríos Juruá y Purus, dos importantes afluentes del Amazonas que nacen en Perú, por la falta de lluvias en la región, informaron el último fuentes oficiales a la agencia EFE.

La medida, decretada por la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico (ANA, por sus siglas en portugués), estará en vigor hasta el próximo 31 de octubre, según fue publicado en el Diario Oficial.

Los datos recogidos por la Agencia Nacional de Investigaciones Espaciales indican que las cuencas de los ríos Juruá y Purus, que juntos suman unos 6 600 kilómetros de extensión, registran precipitaciones por debajo de la media desde 2023.

Además, los pronósticos para los próximos dos meses señalan que el volumen de lluvias será inferior al promedio histórico.

A partir de esta declaración, las autoridades brasileñas identificarán los impactos y propondrán acciones para mitigar los efectos de "la escasez hídrica" en esa región que abarca los estados de Acre y Amazonas, en la Amazonía brasileña.

Según el Gobierno, también permite a organismos reguladores y prestadores de servicios de saneamiento ajustar sus tarifas para incentivar un uso más racional del agua y cubrir posibles gastos generados por la sequía.

El río Juruá nace en la sierra de Contamana, en Perú, y 2.900 de sus 3.280 kilómetros de extensión atraviesan el territorio brasileño para finalmente desembocar en el Amazonas, a la altura del municipio Juruá.

El río Purus también nace en Perú, tiene una extensión total de 3.341 kilómetros y alrededor del 80 % de su curso pasa por Brasil, para igualmente terminar nutriendo las aguas del Amazonas, según datos oficiales.

En 2024, la Amazonía brasileña, el mayor bosque tropical del planeta y que este año albergará la cumbre mundial del clima (COP30), sufrió una sequía extrema que dejó a muchos de sus ríos en mínimos históricos, además de aislar a decenas de comunidades que viven del transporte fluvial y ayudar a propagar incendios en la región.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Brasil río amazonas

Más sobre Amazonas

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA