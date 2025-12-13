Camboya afirma que Tailandia sigue bombardeando, pese a la declaración de Trump sobre un alto al fuego

Camboya afirmó este sábado 13 de diciembre que Tailandia continuó lanzando bombas sobre su territorio horas después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegurara que los países vecinos habían acordado cesar los combates.

Los últimos enfrentamientos entre ambas naciones del sudeste asiático, que se derivan de una disputa de larga data sobre la demarcación de su frontera de 800 kilómetros (500 millas) establecida en la era colonial, desplazaron alrededor de medio millón de personas en ambos lados.

Cada parte culpó a la otra de reavivar el conflicto.

“El 13 de diciembre de 2025, el Ejército tailandés utilizó dos cazas F-16 para lanzar siete bombas” sobre varios objetivos, indicó el Ministerio de Defensa de Camboya en una publicación en X.

“Las aeronaves militares tailandesas aún no han dejado de bombardear”, agregó.

Los hechos ocurrieron después de que Donald Trump afirmara el viernes que Tailandia y Camboya habían acordado detener los combates a lo largo de su frontera en disputa, que han causado al menos 20 muertos esta semana.