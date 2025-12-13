Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Camboya afirma que Tailandia sigue bombardeando, pese a la declaración de Trump sobre un alto al fuego

En octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de seguimiento entre Tailandia y Camboya, destacando nuevos acuerdos comerciales después de que aceptaran prolongar su tregua.
En octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de seguimiento entre Tailandia y Camboya, destacando nuevos acuerdos comerciales después de que aceptaran prolongar su tregua. | Fuente: EFE | Fotógrafo: RUNGROJ YONGRIT
France 24

por France 24

·

Camboya afirmó este sábado 13 de diciembre que aviones tailandeses continuaron bombardeando su territorio horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que los dos países habían acordado detener los combates fronterizos. El conflicto, que se origina en una disputa de larga data sobre la demarcación de su zona limítrofe de la era colonial, ha dejado al menos 20 muertos y desplazado alrededor de medio millón de personas.

Camboya afirmó este sábado 13 de diciembre que Tailandia continuó lanzando bombas sobre su territorio horas después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegurara que los países vecinos habían acordado cesar los combates.

Los últimos enfrentamientos entre ambas naciones del sudeste asiático, que se derivan de una disputa de larga data sobre la demarcación de su frontera de 800 kilómetros (500 millas) establecida en la era colonial, desplazaron alrededor de medio millón de personas en ambos lados.

Cada parte culpó a la otra de reavivar el conflicto.

“El 13 de diciembre de 2025, el Ejército tailandés utilizó dos cazas F-16 para lanzar siete bombas” sobre varios objetivos, indicó el Ministerio de Defensa de Camboya en una publicación en X.

“Las aeronaves militares tailandesas aún no han dejado de bombardear”, agregó.

Los hechos ocurrieron después de que Donald Trump afirmara el viernes que Tailandia y Camboya habían acordado detener los combates a lo largo de su frontera en disputa, que han causado al menos 20 muertos esta semana.

El primer ministro tailandés disolvió el parlamento de su país el viernes tras tres meses en el cargo, allanando el camino para elecciones generales a principios del próximo año.
El primer ministro tailandés disolvió el parlamento de su país el viernes tras tres meses en el cargo, allanando el camino para elecciones generales a principios del próximo año. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Agence Kampuchea Presse (AKP) / HANDOUT

“Esta mañana tuve una muy buena conversación con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el primer ministro de Camboya, Hun Manet, sobre el muy desafortunado resurgimiento de su guerra de larga data”, aseveró Trump mediante su plataforma Truth Social.

“Han acordado CESAR todos los disparos con efecto esta noche y volver al Acuerdo de Paz original hecho conmigo y con ellos, con la ayuda del gran primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim”, escribió, en referencia a un acuerdo alcanzado en julio.

“Ambos países están listos para la PAZ y para continuar el comercio con los Estados Unidos de América”, señaló Trump, agradeciendo a Anwar por su ayuda.

Sin embargo, este sábado el primer ministro de TailandiaAnutin Charnvirakul, sostuvo ante la prensa  que no había alcanzado un acuerdo de alto el fuego con Camboya y que el Ejército tailandés continuaría combatiendo en la frontera en disputa.

No obstante, Anutin había señalado antes, tras su llamada con Trump: “Es necesario anunciarle al mundo que Camboya va a cumplir con el alto el fuego”.

“Quien violó el acuerdo necesita arreglar (la situación), no quien fue violado”, afirmó Anutin, añadiendo que la llamada con Trump “salió bien”.

Estados Unidos, China y Malasia, como presidente del bloque regional ASEAN, mediaron un alto el fuego el pasado julio después de un primer brote de violencia que se extendió cinco días.

Un fotografía de Agence Kampuchea Presse (AKP) muestra a la personas manejando por la calle de la provincia de Koh Kong para evacuar de Camboya ante las tensiones con Tailandia.
Un fotografía de Agence Kampuchea Presse (AKP) muestra a la personas manejando por la calle de la provincia de Koh Kong para evacuar de Camboya ante las tensiones con Tailandia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Agence Kampuchea Presse (AKP) / HANDOUT

‘Medios pacíficos’

En octubre, Trump respaldó una declaración conjunta de seguimiento entre Tailandia y Camboya, destacando nuevos acuerdos comerciales después de que aceptaran prolongar su tregua.

Pero Tailandia suspendió el acuerdo el mes siguiente después de que soldados de su país resultaran heridos por minas terrestres en la frontera.

Camboya siempre ha estado adhiriéndose a medios pacíficos para la resolución de disputas”, declaró Hun Manet en una publicación de Facebook este sábado después de su llamada con Trump.

El premier camboyano añadió que había sugerido que Estados Unidos y Malasia podrían usar sus capacidades de recopilación de información “para verificar qué parte abrió fuego primero” el 7 de diciembre.

Anutin declaró que no había “señales” de que Trump vinculara futuras conversaciones comerciales con el conflicto fronterizo, pero que había garantizado que Tailandia obtendría “mejores beneficios que otros países”.

El primer ministro tailandés disolvió el parlamento de su país el viernes tras tres meses en el cargo, allanando el camino para elecciones generales a principios del próximo año.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Camboya Tailandia Donald Trump Estados Unidos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA