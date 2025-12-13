Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., visitará Perú entre febrero y marzo de 2026, aseguró el canciller Hugo de Zela

Hugo de Zela, ministro de Relaciones Exteriores, en diálogo con RPP, indicó que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), llegará a nuestro país durante el primer trimestre del próximo año, aunque aún no pudo precisar una fecha concreta.

"La fecha de la visita de Marco Rubio todavía no tengo una precisión, pero probablemente sea entre febrero y marzo. Todavía no nos han dado una fecha exacta. Él tiene el mayor de los intereses en venir a nuestro país", sostuvo.

Como se sabe, De Zela y Rubio tuvieron una primera reunión bilateral el pasado 5 de diciembre, en Washington D. C., donde abordaron el compromiso bilateral en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, señalada como la principal amenaza para la región.

Al respecto, el canciller dijo que se trató de una reunión "particularmente positiva", donde le hizo la invitación de visitar el Perú.

"Ha sido una conversación en la cual hemos reconfirmado que el Perú es un país aliado muy cercano a los Estados Unidos. Y hemos dicho que la relación bilateral está en un excelente estado, que compartimos objetivos específicos en algunos temas como, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las bandas criminales y hemos acordado trabajar muy coordinadamente en esos ámbitos", indicó el canciller en una entrevista con El Comercio, publicada el domingo pasado.

"Finalmente, invité al secretario Rubio a visitar al Perú con motivo de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas [entre ambos países] y tengo el gusto de comentar que el secretario Rubio aceptó esa invitación. Así que vamos a buscar una fecha no muy lejana para que visite nuestro país", remarcó.

Perú fue designado por EE.UU. como aliado principal no miembro de la OTAN

Por otro lado, De Zela indicó que la decisión del gobierno de Donald Trump de designar al Perú como aliado principal no miembro de la OTAN se viene gestando desde hace algunos meses atrás y ya fue notificada al Congreso estadounidense.

"Es un tema que tiene ya algún tiempo tratándose, algún tiempo quiere decir, unos meses, pero que lo conversamos en esta última reunión [en la que] el secretario Rubio me comunicó ya la decisión norteamericana de seguir adelante con nuestra designación como aliado principal no miembro de la OTAN", sostuvo.

"El presidente de los Estados Unidos tiene que seguir un procedimiento para designarlo como aliado extra-OTAN, que es notificarlo al Congreso, por lo menos, con 30 días de anticipación. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Han hecho ya esa notificación", agregó.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que dicha designación no significa "que seamos miembros de la OTAN, [y] que, por consiguiente, estemos obligados a cumplir con alguna de las obligaciones del tratado".

"De lo que se trata es, fundamentalmente, de un gesto político, de declarar que el Perú es un país confiable en temas de seguridad y defensa", precisó.

"Ahora, en cuanto a qué significa ser aliado extra-OTAN, nos trae algunos beneficios militares y económicos importantes. Voy a poner algunos ejemplos: podemos tener más facilidad para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, de equipamiento, de municiones; tener la posibilidad de disponer de existencias de reserva de guerra de propiedad norteamericana; facilidades para la venta de municiones; la posibilidad también de firmar acuerdos de capacitación cooperativa; préstamos de materiales; tramitación acelerada de licencias de exportación. Hay una mayor facilidad, una mayor capacidad de elegibilidad para la financiación militar extranjera. Podemos también tener una participación en licitaciones; de contratos de mantenimiento, reparación de equipos; hacer proyectos conjuntos de investigación y desarrollo", enumeró.

"Como se verá, nos pondría esta situación en una posición privilegiada de cooperación y de facilidades para nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a la cooperación militar con Estados Unidos. Esta es una consecuencia de lo que he venido declarando últimamente como aliados estratégicos de los Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad y defensa. Esto es parte de ese posicionamiento del Perú", puntualizó.