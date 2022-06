Nuevo brote de covid en la región china de Mongolia Interior | Fuente: EFE

La región septentrional china de Mongolia Interior, contabilizó hoy 16 casos de COVID-19detectados en la víspera, lo que eleva a 90 los contagios registrados desde el jueves en lo que supone un nuevo brote en el país asiático, que mantiene una estricta política de tolerancia cero contra el coronavirus.



Estos contagios se producen poco después de que la ciudad oriental de Shanghái -que padeció un estricto confinamiento de más de dos meses- y la capital, Pekín, relajaran las restricciones que habían impuesto tras ver descender el número de nuevos casos.



Según recogen las autoridades de prevención de Mongolia Interior, este domingo se detectaron 16 casos confirmados y otros 33 portadores asintomáticos, que no entran en las estadísticas oficiales de positivos.



La mayoría de los casos se encontraron en la subdivisión administrativa de Xilingol, recoge el diario Global Times, que informa de que la región llevará a cabo una campaña de test masivos a la población para frenar la curva de casos.



A diferencia de la mayor parte del mundo, China mantiene una estricta política de tolerancia cero contra la covid con el argumento de proteger a la población mayor, que en un alto porcentaje no está vacunada, o evitar un colapso sanitario.



El país asiático ha sufrido en los últimos meses una oleada de rebrotes atribuida a la variante ómicron que ha provocado cifras récord de contagios que trata de aplacar con pruebas masivas, restricciones a la movilidad y confinamientos, sean selectivos o totales.



Además, desde marzo de 2020, China se halla cerrado al turismo y sólo viajeros nacionales y algunos extranjeros con permiso de residencia en vigor pueden acceder.



A su llegada, a todos los espera una cuarentena -cuya duración depende de la ciudad en la que se aterrice- en un hotel costeado por ellos mismos y designado por las autoridades.



El debate sobre la estrategia está cada vez más censurado en las redes sociales del país, especialmente desde que el mes pasado el presidente chino, Xi Jinping, exhortase a "luchar contra cualquier intento de distorsionar, cuestionar o retar" la política de "cero covid".



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, afirmó en mayo que las restricciones puestas en marcha no son sostenibles y recomendó un cambio de estrategia.



Los portavoces del Gobierno chino calificaron sus declaraciones de "irresponsables" alegando que las medidas tomadas han logrado salvar millones de vidas.

EFE