Columnista invitado | Gaslighting y “casos leves de larga duración”: la secuela silenciosa de la COVID-19

Por Sebastián Velásquez

Psicólogo clínico, escritor de psicología y neurociencia, y editor

Existe un grupo de personas que afirma sentir, por más de dos meses, los síntomas del coronavirus. Aunque los resultados de los exámenes muestran que son negativos por COVID-19, es difícil saber qué es lo que les está sucediendo. Esta sensación de incertidumbre les genera, en algunos casos, tristeza y ansiedad. Es comprensible: el virus es tan nuevo que no encuentran una respuesta o solución a su padecimiento. Pero, para intentar ayudarlos, podemos visibilizar sus casos.

Siempre me mantengo conectado a mis amigas y amigos cercanos, aquellos que son parte de mi familia. Uno de ellos, a quien llamaremos Pietro, me mantuvo informado sobre su estado de salud desde que dio positivo a la prueba molecular del coronavirus. Paso a narrar su testimonio con su consentimiento:

Gaslighting y “casos leves de larga duración”: la secuela silenciosa de la COVID-19 | Fuente: Andina /Difusión

Llevo, a la fecha, un poco más de 3 meses enfermo. Empecé con los síntomas el 17 de marzo, dos días después del Mensaje a la Nación que dio inicio a la cuarentena. Ese día, sentí una fatiga muy intensa, que me tumbó a la cama por 18 horas aproximadamente. Junto a este síntoma, tuve dolor de cabeza y de garganta, malestar general, dolor muscular, febrícula y eccema. Todos estos síntomas iban y venían durante el día, como si fueran oscilantes o intermitentes. Parecía la gripe más fuerte y extraña que me había dado en toda mi vida. Dos semanas después, cuando me costaba respirar al caminar o realizar cualquier movimiento mínimo y se me cerraban los bronquios, fui a la clínica y di positivo a la prueba molecular. Desde ahí, tengo los mismos síntomas con algunas variaciones de intensidad, dependiendo del día. Hay días en que el malestar no me permite funcionar y me tengo que echar en la cama, pero hay otros en los que casi no lo siento y puedo trabajar. Después de dos meses de la enfermedad, di negativo a la prueba rápida y los resultados de mis exámenes son perfectos. A pesar de ya no tener el virus, sigo con los síntomas y no sé cuándo se irán.

El caso de Pietro no ha sido tocado lo suficiente en los medios locales o internacionales. Sin embargo, las últimas semanas han puesto sobre la mesa este tema. Los diarios internacionales, como The Guardian1, Business Insider2, The Atlantic3, The Washington Post4, Medium5 y The New York Times6, le llaman a este grupo los «long-last mild cases», que quiere decir «casos leves de larga duración». Para ello, han entrevistado a personas que parecen continuar con los síntomas del coronavirus luego de meses de haberse infectado. Incluso, en San Francisco Chronicles7 y en el blog de la revista académica British Medical Journal8 (BMJ), una doctora y un doctor han salido a dar la cara y a demostrar que lo que conocíamos sobre esta pandemia no es suficiente.

¿Por qué es importante hablar de estos casos?

Muchas de las personas que están dentro de este grupo han creado foros de ayuda mutua en internet. Son como redes de soporte, porque, como ellos indican, no se tiene respuestas ni soluciones a sus casos. Debido a que no existe una categoría médica para ellos y a que sus análisis dan negativo en coronavirus, los profesionales sanitarios, a pesar de hacer todo lo posible para ayudarlos, no logran calmar su sufrimiento. Esta situación no solo les genera gran incertidumbre que, para el cerebro, se convierte de forma inmediata en una respuesta de estrés, sino que los hace sentir realmente solos. Todo ello contribuye a que, debido a sus síntomas de larga duración y a la falta de contención del entorno, puedan generar estados depresivos y ansiógenos, que ya se han visto en otras enfermedades crónicas9.

Gaslighting en la era del coronavirus

Básicamente, nosotros utilizamos este mecanismo, que se conoce como gaslighting o luz de gas, cuando hacemos dudar a los demás de sus propias experiencias, percepciones e interpretaciones de la realidad10. El concepto se ha tomado de la obra de 1938 de Patrick Hamilton llamada Gas Light (o Angel Street en Estados Unidos), que cuenta la historia de un hombre que convence a su esposa de tener problemas psiquiátricos para quedarse con las joyas que ella ha heredado11. ¿Cómo se relaciona este fenómeno con los casos de larga duración? En algunos testimonios de los foros de internet, las personas afectadas cuentan que los médicos, por la poca información que se tiene de este virus nuevo, en algunas ocasiones, les sugieren que sus síntomas son psicológicos. Este tipo de respuestas, afirman, los hace sentir tristes, desesperanzados y atemorizados. Por ello, no sería extraño que este grupo de personas desarrollen futuros síntomas psicológicos.

¿Qué podemos hacer para ayudarlos?

En este caso en particular, si bien no podemos aliviar sus síntomas físicos, podemos hacer tres tareas sencillas. En primer lugar, intentemos visibilizar estos casos y darles voz a estas personas que vienen arrastrando dolencias que dificultan su vida normal. Ya son muchos los diarios internacionales que lo vienen haciendo. Por ejemplo, el 24 de junio, la cadena NBC12 publicó una entrevista en video a una mujer con estas características. En psicología, a esta práctica, le llamamos «validar», que no es otra cosa que transmitirle al otro que lo comprendemos, que realmente está pasando por una situación muy dura y que lo acompañamos. Es como tomarlo de la mano, a nivel simbólico. En segundo lugar, brindemos apoyo desde la información veraz. Es cierto que aún no encuentran el diagnóstico preciso para este grupo, pero algunos doctores han propuesto explicaciones para este problema (por ejemplo, han sugerido que los restos víricos de la COVID-19 podrían seguir activando la respuesta inmunológica o que el sistema inmune ha quedado reactivo13). Darles este tipo de información les da sentido y significado a sus historias. En tercer lugar, seamos empáticos: esta es la acción más importante que podemos llevar a cabo. Aunque podríamos no entender qué es lo que les está pasando, procuremos pensar cómo nos sentiríamos nosotros en su lugar y cómo querríamos ser tratados.

Cuidarnos física y emocionalmente, en esta pandemia, es tarea de todos.

Referencias

(1) Harding, L. (mayo, 2020). 'Weird as hell’: the Covid-19 patients who have symptoms for months. The Guardian. Recuperado de https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/weird-hell-professor-advent-calendar-covid-19-symptoms-paul-garner

(2) Bendix, A. (mayo, 2020). For a growing number of COVID-19 patients, symptoms last more than a month. Four young patients who've been sick 30-plus days say they're 'terrified.'. Business Insider. Recuperado de https://www.businessinsider.com/mild-coronavirus-cases-recovery-symptoms-last-a-month-2020-4

(3) Yong, E. (junio, 2020). COVID-19 Can Last for Several Months. The Atlantic. Recuperado de https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/06/covid-19-coronavirus-longterm-symptoms-months/612679/

(4) Eunjung, A., & Bernstein, L. (junio, 2020). These people have been sick with coronavirus for more than 60 days. The Washington Post. Recuperado de https://www.washingtonpost.com/health/2020/06/11/coronavirus-chronic/?arc404=true

(5) Jie, S. (junio, 2020). The Covid-19 Virus Can Persist for Months: Why? Medium. Recuperado de https://medium.com/@shinjieyong/the-covid-19-virus-can-last-for-months-why-efb8314b2b98

(6) Horowitz, J. (mayo, 2020). Surviving Covid-19 May Not Feel Like Recovery for Some. The New York Times. Recuperado de https://www.nytimes.com/2020/05/10/world/europe/coronavirus-italy-recovery.html

(7) Whiting, S. (mayo, 2020). The curious case of the SF doctor who’s been coronavirus-positive nearly 90 days and counting. San Francisco Chronicles. Recuperado de https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/The-curious-case-of-the-SF-doctor-who-s-been-15304660.php

(8) Garner, P. (mayo, 2020). Paul Garner: For 7 weeks I have been through a roller coaster of ill health, extreme emotions, and utter exhaustion. British Medical Journal. Recuperado de https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/05/paul-garner-people-who-have-a-more-protracted-illness-need-help-to-understand-and-cope-with-the-constantly-shifting-bizarre-symptoms/

(9) Revenson, T., & Hoyt, M. A. (2016). Chronic Illness and Mental Health. En H. S. Friedman (Ed.), Encyclopedia of Mental Health (2a ed., Vol. 1, pp. 284-292). Waltham: Academic Press.

(10) American Psychological Association. (s.f.). Gaslight. En APA Dictionary of Psychology. Recuperado en 20 de junio de 2020, de https://dictionary.apa.org/gaslight

(11) Thomas, L. (2018). Gaslight and Gaslighting. Lancet Psychiatry, 5(2), 117-118. doi:10.1016/S2215-0366(18)30024-5.

(12) NBC News. (24 de junio de 2020). Coronavirus patients with confusing, long-lasting symptoms [Archivo de video]. Recuperado de https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/coronavirus-patients-with-confusing-long-lasting-symptoms-85936197666

(13) Yong, S. J. (junio, 2020). The Covid-19 Virus Can Persist for Months: Why? Medium. Recuperado de https://medium.com/@shinjieyong/the-covid-19-virus-can-last-for-months-why-efb8314b2b98

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, representantes o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.