Categoría: Highly commended winners. David Eppley con su imagen 'Majestic and Graceful Bald Eagle' (Majestuosa y elegante águila calva). "Las águilas calvas usarán el mismo nido durante años, incluso décadas, agregando nuevo material al principio y durante la temporada de anidación. Normalmente, son muy hábiles para arrancar ramas de los árboles mientras vuelan. Posiblemente cansado de trabajar sin parar toda la mañana en un nuevo nido, este águila calva en particular no mostraba su mejor forma. Sí, a veces fallan. Aunque esto parece doloroso, y muy bien podría serlo, el águila se recupera con solo unos pocos golpes de ala y elige descansar un poco antes de hacer otra carrera".