Fuertes réplicas sacuden Chile tras sismo de magnitud 7.5

Las réplicas tuvieron magnitudes de 5.0 y 5.1.
| Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El fuerte sismo de magnitud 7.5 se registró anoche en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos en Chile, en el extremo sur de Chile.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha registrado dos réplicas de 5.1 y 5.0 tras el fuerte sismo de magnitud 7.5 que se produjo anoche, a las 10:16 p.m. (hora local), en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.

El primer sismo se registró a una profundidad de 10,8 kilómetros y los dos sucesivos a 10 km, el de 5,1 a las 03.17 GMT y el segundo a las 05.18.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile lanzó una alerta en su cuenta de X por el temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7.6 en la escala de Richter.

Alerta de tsunami

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) recomendó "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional". 

Chile Sismo

