Chile: un sismo de magnitud 7,5 se registra entre la Antártida y el extremo sur continental

Sismo en la Antártida.
Sismo en la Antártida. | Fuente: USGS
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El movimiento se registró a las 10:16 de la noche (hora de Chile) y tuvo una profundidad de 10.8 kilómetros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó este jueves de un sismo de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos en Chile, en el sur del continente suramericano.

La información preliminar registra que el sismo se produjo a las 02.16 GMT, las 23.16 hora local en Argentina y las 10.16 hora local en Chile, los países más cercanos al epicentro, a una profundidad de 10,8 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7,6 en la escala de Richter.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estableció "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional".

Tags
Chile Terremoto

