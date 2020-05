Un estudio chino, publicado en la revista The Lancet en enero, indicó que el primer enfermo conocido de covid-19 no tenía ningún vínculo con ese mercado. Según el profesor Leo Poon, de la Universidad de Hong Kong, el consenso de la comunidad científica es que el virus no fue creado por el hombre. Sin embargo, pide que se esclarezca su origen. "Es importante en materia de salud pública, porque queremos saber cómo llegó y aprender" de esta experiencia, subraya. (Información de AFP)