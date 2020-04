“Quizás sus dirigentes prefieren vanagloriarse de que en sus sociedades no hay esta epidemia”, asegura Ariel Segal sobre el caso de los países con regímenes autoritarios. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: KIM WON JIN

Mientras que la pandemia de la COVID-19 ha dejado, hasta la fecha, 165 mil muertos en todo el mundo y aproximadamente 2,4 millones de infectados en 193 territorios, existen países en los que no se ha registrado ningún caso del nuevo coronavirus. ¿A qué se debe esto? RPP Noticias conversó con varios especialistas que explican las razones por las que 15 países estarían exentos de la enfermedad.

De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, al 20 de abril, estos son los 15 países que todavía no tienen casos confirmados de COVID-19:

Kiribati

Lesoto

Islas Marshall

Micronesia

Nauru

Corea del Norte

Palau

Samoa

Islas Salomón

Tajikistan

Tonga

Turkmenistan

Tuvalu

Vanuatu

Islas Comoras

A esta lista se le podría dividir en dos grupos: aquellos países que tienen un territorio reducido o una población pequeña y, por otro lado, un segundo grupo que comprende a tres países: Corea del Norte, Tajikistán y Turkmenistán, territorios con gobiernos dictatoriales, razón por la cual se tiene muy poca data o información oficial poco confiable sobre los casos de COVID-19.

El analista político internacional Ariel Segal asegura que el caso de Corea del Norte es muy particular, ya que se trata del país “más hermético y totalitario de todo el planeta”. “Para Kim Jong-un, su dictador, es importante tratar de ocultar cualquier tipo de evidencia de que en un país ­–que está totalmente bajo su control– se esté desatando una pandemia, en este caso del coronavirus. Es muy probable que haya pocos casos porque las fronteras están muy vigiladas, hay poco turismo. El totalitarismo es lo que explica por qué en el caso de Corea del Norte no tenemos reportes sobre la enfermedad”, indica.

Otro caso en donde se da un fenómeno similar es en Tajikistán y Turkmenistán. Esta última antigua república soviética, incluso, recuperó su temporada de fútbol, tras una corta pausa para evitar la propagación de la pandemia. Este domingo, 300 personas se reunieron para asistir al derbi, bajo el lema “¡El deporte mata todos los virus!”.

“Quizás sus dirigentes prefieren vanagloriarse de que en sus sociedades no hay esta epidemia”, opina el especialista. Una situación distinta ocurre con las pequeñas islas del pacífico como Kiribati, las islas Marshal y Micronesia, entre otras que, “al estar muy aisladas, no no se han visto expuestas al resto del mundo”, sostiene Segal.

Giacomo Ugarelli, internacionalista de la University College London (UCL) y profesor de la Universidad del Pacífico (UP) resalta que también existe una percepción errónea de que los gobiernos con tendencias dictatoriales tienden a manejar de forma eficaz este tipo de crisis.

“Lo primero es que no sabemos exactamente si las cifras que estos gobiernos que están dando son las reales. Hay que tener en cuenta que estos gobiernos tienen prácticas de censurar, y también en el pasado han dado información falsa para recibir el apoyo de su población y el reconocimiento internacional. No sabemos exactamente si esas cifras son las reales”, explica.

Además, algunas de estas islas fueron las primeras en implementar medidas de confinamiento para evitar la expansión del virus. Este fue el caso de las Islas Salomón, uno de los primeros países en restringir el ingreso de personas provenientes de los países más afectados por la pandemia. Patricia García, exministra de Salud y máster en Epidemiología da detalles sobre esta situación.



“Hasta la fecha Micronesia o las Islas Marshall no cuentan ni reportan ningún caso. Están tan aisladas que la infección pudo haber tomado tiempo en llegar hasta ahí, pero ellos cerraron todas sus fronteras”, señala.

Finalmente, en el caso de Comoros, al sureste de África y Lesotho, la ausencia de casos de coronavirus podría atribuirse a su naturaleza geofráfica y el número limitado de personas que los visitan. Sin embargo, ambos países carecen de la capacidad económica para adquirir pruebas de COVID-19. Hasta marzo del 2020, solo 20 000 test habían sido donados por el fundador de Alibaba.