Italia se ha convertido en el país más afectado de Europa por la pandemia del Covid-19. Le sigue España con más de 1000 muertos. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO PIZZOLI

El paciente 1 de Italia, un hombre deportista de 38 años, ha logrado ganarle al coronavirus, que lo tenía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Matteo de Pavía desde hace un mes.

"Respira por sí mismo, acabamos de desconectarlo del respirador artificial. Finalmente puedo decir: se está curando. Ahora está llorando porque está feliz: llega a tiempo para ver nacer a su primera hija...", indicó Raffaele Bruno, jefe de enfermedades infecciosas del hospital al diario italiano La República.

Esta noticia le llega a los italianos tras una jornada devastadora para el personal de salud: Italia registró este viernes 627 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, un récord que sitúa al país por encima de los 4.000 decesos, más que China, país en el que se originó la pandemia.

“En Italia todos somos Mattia. Curarlo a él, desde el punto de vista humano, me ha enseñado que la normalidad es un privilegio", admite el doctor Bruno y recuerda que el paciente llegó el pasado 18 de febrero al hospital de Codogno (Lombardía) con problemas para respirar.

De inmediato, los médicos aislaron a su mujer, una mujer embarazada que también dio positivo (pero con un cuadro más leve), e intentaron aislar a todos sus contactos. A pocos días de ingresar al hospital, la salud de Mattia empeoró, por lo que fue trasladado a otro hospital, con un equipo de expertos en infecciones respiratorias.

Ahí le dieron un tratamiento basado en antibióticos, antivirales y otros medicamentos contra el sida y el ébola, que han ayudado al paciente a superar el Covid-19. "He resistido por mi hija. El único deseo que tengo es poder asistir a su nacimiento", le cuenta Mattia a las enfermeras que lo cuidaron. "Mientras tenía el tubo en la traquea he pensado que si hubiera estado solo, me hubiera rendido. Es la vida de los seres queridos lo que te hace seguir adelante", refiere.