Japón ha contabilizado hasta el momento unos 3.000 contagios del patógeno y 68 fallecidos en el país. | Fuente: EFE

Japón pedirá a partir del 3 de abril a todos los viajeros llegados de fuera del país que hagan una cuarentena de dos semanas como medida para combatir la propagación del nuevo coronavirus, anunció este miércoles el primer ministro, Shinzo Abe. Tanto los visitantes japoneses como de otras nacionalidades llegados del extranjero deberán guardar un período de aislamiento de 14 días, como el país ya ido exigiendo anteriormente a los llegados desde numerosos países gravemente afectados por la pandemia.



La cuarentena tendrá que cumplirse en el domicilio, si tuvieran, o en el hotel en el caso de los turistas, aunque esta exigencia de las autoridades japonesas no es legalmente vinculante. Este viernes será, además, la fecha de entrada en vigor del veto migratorio que Japón anunció esta semana para 49 países, entre ellos EE.UU., Canadá, Corea del Sur, Ecuador, República Dominicana, Chile, Panamá, Brasil, Bolivia o Reino Unido, dijo Abe en una reunión sobre la gestión de la epidemia recogida por la cadena pública NHK.



El archipiélago nipón no permitirá la entrada a su territorio a ninguna persona no japonesa que haya estado en esos territorios en las dos semanas previas a su llegada, ampliando a 73 los países sobre los que pesa esta medida, más de una tercera parte del mundo. Esta medida ya estaba en vigor para otros países entre los que se incluyen España, Italia, Alemania, Francia, Australia o Irán.



El Ministerio de Exteriores ya ha señalado que vigilará la evolución de la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, del que constan ya más de 860.000 contagios y más de 342.000 muertes en el mundo, y que no descarta implementar más restricciones fronterizas.



Japón ha contabilizado hasta el momento unos 3.000 contagios del patógeno y 68 fallecidos en el país, incluidos 712 casos y 11 muertes vinculadas al crucero Diamond Princess. El archipiélago ha experimentado en la última semana un aumento de casos detectados en el territorio y en sus aeropuertos.

(Con información de EFE)