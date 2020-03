Los pacientes infectados superan los 100 mil en todo el mundo. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: HANDOUT

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la "amenaza de una pandemia" del nuevo coronavirus, que ha contaminado a más de 110.000 personas en el mundo, "se volvió muy real".

"Ahora que el coronavirus se ha extendido a muchos países, la amenaza de una pandemia se volvió muy real. Pero sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en Ginebra.

La OMS declaró su última pandemia global en 2009, con la gripe A, y en esta ocasión ha advertido que no habría una hipotética declaración oficial con el COVID-19, ya que se ha dejado de usar ese término en su medición de epidemias, aunque la palabra podría utilizarse de forma coloquial si importantes focos de contagio se declaran en los cinco continentes.



"No nos preocupa la palabra, pero sí la reacción que provoque, y queremos que ésta sea la de seguir luchando, no la de abandonar", afirmó al respecto el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.

(Con información de EFE y AFP)