"Si al cabo de unos meses no tenemos ayuda del gobierno o de una organización internacional, deberemos decidir dar herbívoros --como gamos o pájaros no amenazados-- como comida para carnívoros", sugirió el responsable. Estas soluciones temporales no reemplazarán la pérdida de ingresos que representaba antes los alrededor de 50 millones de visitantes anuales en estos parques, que dependen ahora de donaciones y ayudas públicas.