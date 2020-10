Manifestante eslovacos protestan contra el gobierno de Igor Matovic y las medidas de precaución contra la propagación del nuevo coronavirus frente al Oficina del Gobierno en Bratislava. | Fuente: AFP

El Gobierno de Eslovaquia anuncio este martes que la prueba rápida de la COVID-19 a toda la población el 31 de octubre y 1 de noviembre será voluntaria y quien no participe deberá permanecer en cuarentena domiciliaria durante diez días.



"Queremos que sea lo más voluntario posible y el que no confíe en el test público, puede hacérselo en un laboratorio privado, pero se lo tendrá que pagar", afirmó el primer ministro, Igor Matovic, según recoge la cadena TA3.



El Ejecutivo de coalición conservador liderado por Matovic ha zanjado una de las cuestiones más espinosas que quedaban pendientes tras aprobarse el domingo el test: si este iba a ser voluntario o no.



El gobierno defendió este test masivo sin parangón en el mundo como la única manera de evitar un colapso hospitalario en el país centroeuropeo de 5,5 millones de habitantes.



La operación estará liderada por el Ejército, que desplegará 8 000 efectivos y coordinará el flujo de información desde los cerca de 6 000 colegios electorales a los que acudirán los ciudadanos para hacerse las pruebas.



A ellos se unirán personas sanitario y civil para atender a los ciudadanos que deseen hacerse la prueba y registrar los resultados de los test rápidos de antígenos, que ofrecen un diagnóstico en menos de quince minutos.



El Gobierno ha apelado a estudiantes de los dos últimos cursos de la carrera de medicina, así como alumnos de formación profesional en primeros auxilios para que colaboren, con una remuneración de 7 euros por hora y 20 euros como plus de riesgo en caso de haber tratado a un positivo durante la jornada.



El ministro de Sanidad, Marek Krajci, precisó que necesitan 20 000 de estos estudiantes voluntarios para asegurar el funcionamiento del operativo, en el que participarán un total de 50 000 empleados del sistema sanitario público.



Por otro lado, quedan excluidos del test los menores de 10 años, y el resto deberán acudir al correspondiente colegio electoral para hacerse la prueba de antígeno, que tendrá lugar en tiendas de campaña habilitadas fuera del recinto, según matizó hoy Matovic.



Los análisis se harán en dos fases: una primera experimental, este fin de semana (24 y 25 de octubre), en cuatro regiones especialmente afectadas, y la definitiva para el resto de la población, el último fin de semana del mes (31 de octubre y 1 de noviembre)



Eslovaquia declaró el estado de emergencia el 1 de octubre por un periodo de 45 días debido al aumento de casos del coronavirus.



Actualmente tiene una tasa acumulada de contagios de 315 por 100.000 habitantes, y hay 724 personas hospitalizadas.



(Con información de EFE)