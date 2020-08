Francia suma un nuevo máximo diario de casos desde el inicio de la desescalada. | Fuente: EFE

El Gobierno de Francia anunció este viernes un nuevo máximo diario de casos de coronavirus desde el inicio de la desescalada en mayo, superando por tercer día consecutivo los 2 500 contagios, y ha superado además la barrera de los 30 400 fallecidos por la COVID-19.

El Ministerio de Sanidad francés detalló en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 2 846 nuevos casos, lo que sitúa en 12 947 los confirmados durante la última semana y en 212 211 desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, señaló que en este periodo se han confirmado 35 muertos, lo que eleva el total a 30 406, mientras que 4 828 personas están ingresadas, con 367 de ellas en servicios de reanimación. En este sentido, las cifras suponen un alza de 173 y 20, respectivamente, respecto a las del jueves.

París y Marsella, zonas de alto riesgo

El Gobierno manifestó además que tanto la capital, París, como el departamento de Bocas del Ródano, donde se encuentra Marsella, son "zonas de circulación activa del virus", lo que implica que ambas son zonas de alto riesgo de contagio.

"La circulación viral se intensifica en Europa y en Francia, pero el destino de la epidemia está en nuestras manos, podemos frenarla. El virus no piensa, no se desplaza, no salta. Somos nosotros los que nos desplazamos, entramos en contacto con otros y a veces nos relajamos en términos de prevención", alertó.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad recalcó en su comunicado que "no hay una fatalidad". "Podemos decidir todos juntos, colectivamente, frenar masivamente la epidemia", agregó, en un llamamiento a la responsabilidad colectiva ante la COVID-19.

(Con información de Europa Press)