Los manifestantes marchan durante una protesta contra las medidas del coronavirus en Países Bajos. | Fuente: EFE

El Gobierno de Países Bajos en funciones anunció este martes la extensión de todas las restricciones y el cierre de la hostelería hasta el 20 de abril para evitar la propagación de la COVID-19, lo que también se aplica al toque de queda diario, aunque se retrasa una hora su entrada en vigor debido al horario de verano.



El primer ministro en funciones, Mark Rutte, argumentó que el alto número de contagios diarios, que ronda los 6 000 nuevos positivos de coronavirus cada día, y la creciente ocupación hospitalaria, no permiten cumplir con la promesa que se hizo hace tres semanas de empezar a relajar las medidas, como la reapertura de las terrazas antes de Semana Santa.



La única excepción es el toque de queda nocturno en Países Bajos, que a partir del 31 de marzo empezará a entrar en vigor una hora más tarde, es decir, a las 22.00 hora local (21.00 GMT), hasta las 04.30 (03.30 GMT), lo que Rutte justificó en la llegada del nuevo horario de verano el próximo fin de semana y siguiendo una recomendación que ya habían hecho varios alcaldes y policías.



“No podemos renunciar a las restricciones en este momento”, lamentó Rutte en una rueda de prensa en La Haya, en la que no descartó que dentro de unas semanas hagan falta “medidas aún más estrictas” si las cifras de contagios siguen confirmando que Países Bajos entra en una tercera ola de nuevo coronavirus.

Flexibilización podría "adelantarse"

No obstante, prometió que, si las cifras son mejores de lo esperado, la flexibilización de las restricciones podría “adelantarse” en el tiempo, en referencia a la reapertura de las terrazas para aliviar al sector de la hostelería, que lleva con sus puertas cerradas al público desde mediados de octubre y sobreviviendo gracias a las ayudas puestas a su disposición por el Ejecutivo neerlandés.



Los universitarios, que son de los pocos en el sector educativo que no pueden acudir a su centro de estudios, podrán volver a recibir clases presenciales un día a la semana a partir del 26 de abril, aunque se aplicarán medidas de prevención de contagios de nuevo coronavirus.



Además, también se extendió hasta mediados de mayo la recomendación de no viajar al extranjero, a no ser que no sea estrictamente necesario, y se prometió anunciar “lo antes posible” las recomendaciones de viaje de cara a las vacaciones de este verano.



Número de contagios se incrementan

Entre las medidas que se están aplicando en la actualidad, se incluye también la restricción en el número de clientes que pueden acudir a los comercios no esenciales, que sólo pueden ser visitados con una cita previa solicitada con 4 horas de antelación y con un número máximo de personas por planta.



El Instituto de Salud Pública (RIVM) anunció hoy que el número de contagios con nuevo coronavirus se ha disparado en la última semana, especialmente entre los jóvenes, aunque hoy ha registrado 5 636 nuevos positivos en las últimas 24 horas, unos 682 menos que ayer y menos que la media diaria confirmada la semana pasada, que fue de 6 572 positivos por día.



Desde que comenzó la pandemia, Países Bajos ha confirmado 1,21 millones de contagios y 16.339 muertes a causa de la COVID-19.

(Con información de EFE)

