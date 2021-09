A pesar de no tener aún una conclusión clara sobre la tercera dosis en la población general, la EMA recuerda que los Estados miembros “pueden considerar planes preparatorios” para administrar dosis de refuerzo y adicionales. | Fuente: AFP

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) subrayó este jueves que aún no ha concluido su evaluación de los datos sobre la dosis de refuerzo de las vacunas de la COVID-19, aunque respaldó la opción de proporcionar una “adicional” como “medida de precaución” a personas mayores e inmunodeprimidas.



La EMA menciona el informe técnico emitido ayer por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que señala que “según la evidencia actual, no existe una necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo de vacunas a individuos con pauta completa en la población general”, aunque sí se debería inyectar “dosis adicionales” a personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados.



La agencia recuerda que “es importante distinguir” entre las “dosis de refuerzo”, destinadas a personas con sistemas inmunológicos normales, y las “dosis adicionales” para individuos inmunodeprimidos, como los receptores de trasplantes de órganos, que han mostrado una respuesta inmune inicial a las vacunas que fue insuficiente para protegerlos contra la COVID-19 y una nueva inyección podría mejorar esa reacción.



“En tales casos, ya se debe considerar la opción de administrar una dosis adicional", apoya la EMA.



"También se podría considerar la posibilidad de proporcionar una, como medida de precaución, a las personas mayores y frágiles, en particular a las que viven en entornos cerrados, como los residentes de centros de atención a largo plazo”, agrega la agencia europea.



La EMA informa de que “está evaluando actualmente datos sobre dosis adicionales y considerará si las actualizaciones de la información del producto son apropiadas” o si, por contra, es necesario incluir precisiones en el prospecto de las vacunas, de la misma manera que seguirá estudiando la información disponible, que incluye datos de las campañas de vacunación, informes de las farmacéuticas y otros estudios sobre la necesidad de una dosis de refuerzo.



La agencia agrega que, a pesar de que los datos disponibles sobre las vacunas autorizadas en la Unión Europea (UE) demuestran que son “altamente protectoras contra la hospitalización, las enfermedades graves y muertes” relacionadas con la COVID-19, todavía “uno de cada tres adultos mayores de 18 años en la UE no tiene la pauta completa”.



“En esta situación, la prioridad ahora debería ser vacunar a todas aquellas personas elegibles que aún no hayan completado su ciclo de vacunación recomendado”, urge la EMA.



"Fundamental" medidas de bioseguridad

La agencia resalta como “fundamental” seguir aplicando medidas como el distanciamiento físico en la sociedad, la higiene de las manos y, el uso de las mascarillas cuando sea necesario, en particular en entornos de alto riesgo, como los centros de atención a largo plazo o salas de hospitales con pacientes en riesgo de la COVID-19 grave.



A pesar de no tener aún una conclusión clara sobre la tercera dosis en la población general, la EMA recuerda que los Estados miembros “pueden considerar planes preparatorios” para administrar dosis de refuerzo y adicionales.



“Los Estados miembros deben prepararse para posibles adaptaciones de sus programas de vacunación en caso de que se observe una disminución sustancial de la eficacia de la vacuna en uno o más grupos de población”, señaló.



Además, remarcó que los grupos de asesores técnicos nacionales que guían las campañas de vacunación contra la COVID-19 en cada país siguen teniendo la prerrogativa de recomendar cómo se deben administrar las vacunas en sus respectivos Estados.

