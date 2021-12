La primera vez que se decretó el estado de emergencia en Italia fue el 31 de enero de 2020. | Fuente: Flickr | Fotógrafo: Jaume Mercader

El Gobierno de Italia decidió este martes prorrogar el estado de emergencia hasta el 31 de marzo del 2022 para contener el avance del coronavirus, una medida con la que el país superará los dos años en este régimen, confirmaron a Efe fuentes oficiales.



El Consejo de Ministros presidido por Mario Draghi tuvo que aprobar un nuevo decreto para extender el estado de emergencia a esa fecha, pues la legislación actual solo permitía hacerlo hasta el 31 de enero, es decir, por un máximo de 24 meses desde su inicio.



El vigente estado de emergencia expiraba el 31 de diciembre, pero los científicos que asesoran al Ministerio de Sanidad venían apoyando su extensión por lo menos durante el invierno, debido a las nuevas cepas y al notable aumento de los casos en Italia.



Esto permitirá al Gobierno tomar decisiones de una forma más rápida pero también tiene consecuencias para los ciudadanos, porque se prorrogan los permisos parentales en caso de tener hijos en cuarentena y la posibilidad de trabajar de forma telemática.



La primera vez que se decretó el estado de emergencia en Italia fue el 31 de enero de 2020, cuando solo se habían detectado dos casos de turistas chinos y veinte días antes de que surgieran los primeros contagios en Codogno (norte), en la región de Lombardía.



LA PANDEMIA SIGUE EN ALZA

Los principales partidos de la coalición de "unidad nacional" que apoya a Draghi desde febrero se habían decantado por la prórroga, como el Partido Demócrata (PD) o el Movimiento 5 Estrellas (M5S).



Mientras que la ultraderechista Liga de Salvini pedía esperar hasta el último momento para decidirlo, algo que no ha ocurrido.



La única oposición a Draghi, la ultraderechista Giorgia Meloni, jefa de Hermanos de Italia, expresó su desacuerdo con esta decisión y la calificó "un problema para la democracia".



En cualquier caso la pandemia sigue al alza en Italia, donde en las últimas veinticuatro horas se han confirmado 20,677 nuevos contagios de COVID-19, elevando a más de 5,2 millones las personas que han contraído el virus desde febrero de 2020.



Además, entre ayer y hoy se han confirmado 120 muertos por el Sars-CoV-2, una cifra que no se veía desde el 28 de mayo pasado y que eleva el balance provisional a las 135.049 víctimas mortales a lo largo de toda la crisis sanitaria.



Para tratar de contener al virus, el Gobierno ha excluido de la vida social a los no vacunados pues para ir al cine, el teatro, viajar en tren o entrar en bares o restaurantes hasta el 15 de enero se pedirá un certificado sanitario "reforzado", que solo se otorga a los vacunados o curados.



En cuanto a la campaña de vacunación, han completado la pauta 45,9 millones de italianos, el 85,08 % de la población mayor de 12 años, y doce millones ya tienen una dosis de refuerzo.



El jueves próximo se empezará a vacunar a los niños entre 5 y 11 años con el compuesto de Pfizer.

(Información de Efe)

NUESTROS PODCAST

¿Cómo se evalúa si una variante del coronavirus causa una infección más severa? - Espacio Vital

Hasta ahora las variantes del coronavirus que han ido apareciendo se han caracterizado principalmente por ser de más rápida transmisión. Respecto a la variante Ómicron aún se tienen pocos datos por lo que es necesario esperar a lo que diga la ciencia para determinar cuáles son sus características. ¿Cómo se puede evaluar si puede ocasionar una infección más grave? El Dr. Elmer Huerta nos explica.