Aumento de casos de covid-19 en Cuba responde a ómicron | Fuente: EFE

Cuba reportó este miércoles 2 788 nuevos contagios de la COVID-19 y 12 011 casos activos en otra jornada con un incremento de esos indicadores que los expertos adjudican a la presencia de la variante ómicron en el país.



Los estudios de secuenciación del virus han mostrado de forma preliminar que ómicron empieza a prevalecer en Cuba, aseguró la investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK), María Guadalupe Guzmán, en una reunión con las autoridades.



"Es más que evidente que ómicron está asociada a la alta transmisibilidad actual del virus que provoca la COVID-19, así está ocurriendo en el mundo y no será diferente en nuestro país", indicó la doctora del IPK.



Guzmán afirmó que el país puede enfrentar mejor el actual rebrote por el proceso de vacunación -que incluyó a menores de dos años- y por la estrategia de acelerar las dosis de refuerzo con las fórmulas cubanas.



El 87 % de la población cubana (11,2 millones de habitantes) ha completado el esquema de tres dosis de las vacunas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus desarrolladas en instituciones científicas locales.



El país caribeño suma 985 402 positivos y 8 330 muertes tras casi dos años del primer enfermo detectado en marzo de 2020, según los datos del Ministerio de Salud Pública (Minsap).



De los 2 788 casos de hoy, 92 tuvieron la fuente de infección en el extranjero, reflejó el parte del Minsap sobre la situación epidemiológica.



La provincia central Camagüey concentró el mayor número de contagios del día con 299, seguida por la occidental Mayabeque (298) y la central Villa Clara (256).



El país no es parte del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud creado para acceder a las vacunas contra la COVID-19, ni tampoco las compró en el mercado internacional.

EFE







Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Cuáles son las nuevas restricciones por el avance de la variante Ómicron del coronavirus?