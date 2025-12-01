¿De qué forma busca el papa León XIV, a través del Vaticano, anteponer la paz en Líbano y Medio Oriente?

La periodista Elise Ann Allen, autora del libro 'León XIV'. Ciudadano del Mundo, Misionero del Siglo XXI' aseguró que el sumo pontífice busca crear condiciones para que los ciudadanos del Líbano puedan permanecer en su país y evitar la ola migratoria de libaneses, sobre todo cristianos, de su país ante el conflicto con Israel.

Ello ocurre durante el primer viaje internacional del papa León XIV, quien visitó primero Turquía y luego Líbano, donde pidió "anteponer la paz a todo lo demás" y ser "artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas".

"Hay mucho jóvenes y familias que están dejando el país. Es una región que está perdiendo su pueblo. El papa quiere crear las circunstancias para que puedan quedarse y tener una esperanza por el futuro. Es una invitación que el papa está haciendo al país y también a los líderes de la región. Está en las manos de las autoridades crear paz, crear oportunidades para trabajar y vivir en paz", aseguró Elise Ann Allen en Ampliación de Noticias.

Allen —corresponsal de Crux y que forma parte de la delegación de periodistas que acompaña al papa en este primer viaje internacional— afirmó que el papa "quiere plantear un mensaje de diálogo para conversar entre religiones" musulmanes y cristianos.

"Es una oportunidad muy interesante hablar de la situación del Líbano, pero también la diversidad. Hay una actitud de discriminación, los cristianos se van, los musulmanes se quedan -el Islam sigue creciendo-. Por eso el papa quiere plantear un mensaje de diálogo para conversar entre religiones, porque es necesario plantear un mensaje de respeto, porque si no, los cristianos —que son siempre más discriminados— se van", mencionó en RPP.

Sobre conflicto en Franja de Gaza

Por otro lado, aseguró que el papa León XIV transmitió a los periodistas la intención de su gestión, desde El Vaticano, a apoyar la solución de dos estados (Israel y Palestina) en el conflicto en la Franja de Gaza.

"En el viaje desde Isambul hacia Beirut, nos hablaba que el Vaticano por años está animándose a apoyar esa solución. El papa ha dicho claramente que Israel es lo que no quiere [dos estados]. Ha dicho también que son nuestros amigos y tenemos que conversar y buscar una solución que valga para ellos. Hay que seguir buscando otras soluciones que el Vaticano ve que no existen", mencionó en RPP.

"Yo creo que la esperanza es que paso a paso un día tal vez puedan convencer a Israel a aceptar esa situación porque tanto el papa como Francisco hablaron mucho sobre la solución de los dos estados, León XIV lo habló claramente ayer. El papa quiere plantear paz en el sentido también de aceptar condiciones que tal vez para uno no son las mejores, pero que permitan crear paz", agregó Elise Ann Allen.

La misma línea de paz busca León XIV en Turquía, país que fue mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en medio de la propuesta de paz de Donald Trump.