Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El papa León XIV pide a su llegada a Líbano "anteponer la paz a todo lo demás"

El papa León XIV pide a su llegada a Líbano
El papa León XIV pide a su llegada a Líbano "anteponer la paz a todo lo demás" | Fuente: EFE | Fotógrafo: ALESSANDRO DI MEO
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

León XIV llegó a Líbano, el país con el mayor porcentaje de católicos de Medio Oriente y miles de personas se acercaron a pesar de la intensa lluvia a las carreteras a ver pasar el papamóvil.

El papa León XIV pidió el domingo "anteponer la paz a todo lo demás" y ser "artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas" en su primer discurso ante las autoridades del Líbano, a donde llegó tras visitar Turquía.

"Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que 'paz' es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación, es un don y una obra en constante construcción", dijo el pontífice.

Y agregó: "Ciertamente, hay millones de libaneses, aquí y en todo el mundo, que sirven a la paz silenciosamente, día tras día. A ustedes, sin embargo, que tienen importantes tareas institucionales dentro de este pueblo, les espera una bienaventuranza especial si pueden decir que han antepuesto el objetivo de la paz a todo lo demás",

Ante el presidente libanés, Joseph Aoun, con quien se reunió a su llegada, prefirió un discurso menos político para explicar qué "significa ser artífices de la paz en circunstancias muy complejas, conflictivas e inciertas".

El papa León XIV (i) se reúne con el presidente del Líbano, Joshep Aoun (d), este domingo en el palacio presidencial de Baabda (Líbano).
El papa León XIV (i) se reúne con el presidente del Líbano, Joshep Aoun (d), este domingo en el palacio presidencial de Baabda (Líbano). | Fuente: EFE | Fotógrafo: Edgar Guti鲲ez

Aunque en ningún momento el papa hizo referencia a los conflictos en Medio Oriente, el pontífice llega sólo pocos días después de un ataque de Israel al sur de Beirut en una nueva violación de la tregua firmada hace un año y en el que mataron a uno de los integrantes del grupo chií libanés Hezbolá.

Este sábado, Hezbolá dio la bienvenida al papa y le pidió que durante su visita "rechace" las agresiones de Israel contra el país

Según datos recopilados ​​por el periódico libanés L'Orient-Le Jour , el ejército de Tel Aviv ha violado el alto el fuego más de 12 000 veces con el objetivo de eliminar a Hizbulá , con ataques en los que han muerto más de 300 personas.

"Su resiliencia es una característica imprescindible de los auténticos constructores de paz: la obra de la paz, en efecto, es un continuo recomenzar. El compromiso y el amor por la paz no conocen el miedo ante las aparentes derrotas, no se dejan doblegar por las decepciones, sino que saben ver más allá, acogiendo y abrazando con esperanza todas las realidades", les dijo el papa.

León XIV señaló que sin "un acercamiento entre quienes han sufrido agravios e injusticias, es difícil avanzar hacia la paz" y, al mismo tiempo, "no hay reconciliación duradera sin un objetivo común, sin una apertura hacia un futuro en el que el bien prevalezca sobre el mal sufrido o infligido en el pasado o en el presente".

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
León XIV Líbano

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA