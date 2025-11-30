El papa León XIV pide a su llegada a Líbano "anteponer la paz a todo lo demás"

El papa León XIV pidió el domingo "anteponer la paz a todo lo demás" y ser "artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas" en su primer discurso ante las autoridades del Líbano, a donde llegó tras visitar Turquía.

"Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que 'paz' es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación, es un don y una obra en constante construcción", dijo el pontífice.

Y agregó: "Ciertamente, hay millones de libaneses, aquí y en todo el mundo, que sirven a la paz silenciosamente, día tras día. A ustedes, sin embargo, que tienen importantes tareas institucionales dentro de este pueblo, les espera una bienaventuranza especial si pueden decir que han antepuesto el objetivo de la paz a todo lo demás",

Ante el presidente libanés, Joseph Aoun, con quien se reunió a su llegada, prefirió un discurso menos político para explicar qué "significa ser artífices de la paz en circunstancias muy complejas, conflictivas e inciertas".