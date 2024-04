Detienen en Alemania a dos presuntos espías rusos sospechosos de preparar actos de sabotaje

La policía alemana detuvo a dos presuntos espías rusos por orden de la fiscalía general, según confirmó esta después de que circularan informaciones al respecto.



Los dos hombres estaban bajo sospecha de preparar actos de sabotaje con explosivos en Alemania por encargo de los servicios secretos rusos y la detención se produjo en la ciudad de Bayreuth (norte de Baviera).



El principal sospechoso es un ciudadano ruso-alemán de 39 años al que un comunicado de la fiscalía identificó como Dieter S.



La fiscalía considera que Dieter S. vigiló con su cómplice, Alexander J., también ciudadano ruso-alemán, instalaciones de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Alemania, entre ellas un importante campo de prácticas en el que reciben instrucción militares ucranianos.



La fiscalía asegura que Dieter S. tiene contactos con los servicios secretos rusos con los que estudia posibles actos de sabotaje desde octubre de 2023, para socavar el respaldo militar prestado por Alemania a Ucrania.



Dieter S. se declaró dispuesto a perpetrar atentados contra infraestructura militar e industrial en Alemania para lo que recabó información sobre posibles objetivos y contó con el apoyo de Alexander J. desde marzo de 2024.



Por otra parte, se sospecha que Dieter S. estuvo luchando entre diciembre de 2014 y septiembre de 2016 en una unidad armada de la autoproclamada República Popular de Donetsk, calificada por la fiscalía como organización terrorista.



Convocan a embajador ruso en Alemania

El Ministerio de Exteriores de Alemania ha convocado al embajador ruso después de que la policía detuviese este jueves a dos ciudadanos ruso-alemanes que supuestamente se preparaban para realizar actos de sabotaje en Alemania por encargo de los servicios secretos de Moscú.



"Es cierto que la ministra de Exteriores ha convocado al embajador ruso al Ministerio de Exteriores", confirmó un portavoz al semanario 'Der Spiegel'.



Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Faeser, calificó el caso de "especialmente grave" en una comparecencia desde Saarbrücken (sur) en la que no quiso proporcionar detalles y se remitió a la Fiscalía Federal.



Recordó que desde el inicio de la "guerra de agresión asesina de Rusia contra Ucrania" en Alemania se han reforzado todas las medidas de seguridad y las autoridades se mantienen vigilantes.



"Seguiremos apoyando a Ucrania y no nos dejaremos intimidar", remachó.



El ministro de Justicia, Marco Buschmann, señaló por otro lado que las alegaciones de que los detenidos preparaban explosiones e incendios suponen "un salto cualitativo".



Alemania se convierte con cada vez mayor frecuencia en blanco de la actividad rusa, pero el Gobierno hace todo lo posible para que "la estrategia del terror" del presidente Vladímir Putin no surta efecto, dijo en declaraciones al tabloide 'Bild'. (Con información de EFE)