Trump asegura que lancha destruida cerca de Venezuela transportaba cocaína y fentanilo: tres presuntos narcos fallecieron

Donald Trump informó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.
Donald Trump informó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente de Estados Unidos indicó que la embarcación se encontraba en aguas internacionales y que transportaba cocaína y fentanilo. "Basta con mirar el cargamento que quedó esparcido por todo el océano”, dijo en declaraciones a la prensa desde el despacho Oval.

Estados Unidos hundió este lunes en el mar Caribe una segunda lancha que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente Donald Trump, quien aseguró que los tres ocupantes, a los que calificó de "terroristas", murieron en el ataque.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", detalló el mandatario en la plataforma Truth Social.

Trump aseguró que la embarcación se encontraba en aguas internacionales transportando drogas y que, durante el ataque, murieron tres hombres de nacionalidad venezolana, a quienes definió como "terroristas".

El mandatario agregó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidense resultó herido en la operación.

"¡ATENCIÓN! SI TRANSPORTA DROGAS QUE PUEDEN MATAR A ESTADOUNIDENSES, ¡TE VAMOS A CAZAR!", concluyó.

En posteriores declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump aseguró que el video de la operación, que muestra el momento en el que fue atacada la lancha, demuestra que la embarcación transportaba cargamentos de drogas como cocaína y fentanilo en alta mar.

"Basta con mirar el cargamento que quedó esparcido por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Tenemos pruebas grabadas porque sabíamos que nos iban a preguntar", respondió a los periodistas.

Primer ataque

Estados Unidos destruyó una primera lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro ha negado rotundamente, además de condenar el ataque.

El segundo ataque se produce en medio del creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela a raíz del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.

La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, algo que niega el Gobierno de Caracas, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".

