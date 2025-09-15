Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Trump dice que diálogo comercial con China va "muy bien" y apunta a acuerdo sobre TikTok

Trump ya había dicho el domingo que el futuro de TikTok en el país estadounidense depende de China.
Trump ya había dicho el domingo que el futuro de TikTok en el país estadounidense depende de China. "Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende", dijo a la prensa. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente anunció también que dialogará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo viernes y aseguró que entre ambas naciones "¡la relación sigue siendo muy fuerte!".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que el diálogo comercial en Madrid entre su país y China ha transcurrido "muy bien" y adelantó que "terminará pronto", con resultados prometedores para una empresa que los jóvenes estadounidenses "querían salvar", en aparente referencia a TikTok.

"¡La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos de América y China ha salido MUY BIEN! Pronto concluirá. También se llegó a un acuerdo sobre una 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar. ¡Ellos estarán muy felices!", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente anunció también que dialogará por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping el próximo viernes y aseguró que entre ambas naciones "¡la relación sigue siendo muy fuerte!".

Las delegaciones comerciales de Washington y Pekín se han reunido en la capital española desde el fin de semana en su cuarta ronda de negociaciones en busca de un acuerdo sobre aranceles, controles de exportación y el futuro de TikTok, a dos días de que se cumpla el plazo para que la plataforma de vídeos deje de funcionar en EE.UU.

El encuentro se produce tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes y rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30 % para los bienes chinos y el 10 % para los estadounidenses.

Trump ya había dicho el domingo que el futuro de TikTok en el país estadounidense depende de China. "Quizás la dejemos morir, o quizás... no sé, depende", dijo a la prensa.

El próximo miércoles vence el plazo legal para que la empresa china ByteDance venda TikTok o la aplicación dejará de funcionar en Estados Unidos.

Aunque durante su primer mandato criticó abiertamente a la compañía, ahora defiende el uso de la plataforma como herramienta para conectar con el electorado más joven.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Donald Trump TikTok China

Más sobre Estados Unidos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA