Caso Lizeth Marzano: abogado de Marisel Linares niega responsabilidad penal en investigación por presunto encubrimiento personal

Percy Sampén sostuvo que no existen pruebas, indicios ni testimonios que vinculen a la periodista con dicho delito.

El abogado de la periodista Marisel Linares, Percy Sampén, ratificó que su patrocinada no tiene responsabilidad penal en el proceso que enfrenta por el presunto delito de encubrimiento personal a raíz del caso de la deportista Lizeth Marzano, quien fue atropellada mortalmente por Adrián Villar.



Tras asistir a la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, la defensa legal sostuvo que no existen pruebas, indicios ni testimonios que vinculen a la comunicadora con dicho delito, versión que, apuntó, habría sido corroborada por dos testigos.



Pese a negar la responsabilidad penal, Sampén precisó que su defendida está dispuesta a asumir una reparación civil de manera solidaria si el Poder Judicial así lo determina. “Por el lado sentimental, ella está con la familia”, declaró.



La investigación, a cargo de la Primera Fiscalía Penal de San Isidro, incluyó formalmente a Linares a raíz del atropello atribuido a Adrián Villar, quien permanece bajo detención preliminar por el accidente que causó el fallecimiento de Lizeth Marzano.

Marisel Linares fue citada a declarar el próximo 3 de marzo



El abogado de la familia de Lizeth Marzano, Carlos Grados, informó que Marisel Linares, incluida en la investigación que se le sigue a su hijastro, Adrián Villar, ha sido citada a declarar el próximo 3 de marzo a las 9:00 a. m., en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú.

Villar acusado por el Ministerio Público por el presunto homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito, tras atropellar a la deportista peruana.