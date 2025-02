Trump dijo que anunciará aranceles del 25 % al acero y el aluminio: las reacciones en Asia, Europa y Oceanía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el martes o el miércoles anunciará aranceles recíprocos con otros socios comerciales, y este lunes, aranceles del 25 % a las importaciones de acero y aluminio.

El gobernante hizo estas declaraciones a los medios desde el avión presidencial Air Force One, de camino a Nueva Orleans para ver el Super Bowl.

"Es muy simple: si nos cobran, nosotros les cobramos (..) Si nos están cobrando el 130% y nosotros no les cobramos nada, eso no funcionará así", dijo Trump a los medios cuando fue preguntado por los aranceles recíprocos.

En ese sentido, el republicano dijo que estos aranceles se pondrán en práctica "casi inmediatamente" para "todos los países".

Con respecto a los aranceles al acero y el aluminio, Trump dijo que anunciará la medida y dará más detalles mañana, lunes.

Durante su primer mandato (2017-2021) Trump impuso aranceles del 25% al ​​acero y del 10% al aluminio, pero luego otorgó cuotas libres de impuestos a varios socios comerciales, incluidos Canadá, México y Brasil.

La Comisión Europea (CE) también se pronunció sobre el anuncio de Trump y señaló que la imposición de aranceles como pretende el presidente de EE.UU. "sería ilegal y económicamente contraproducente".

Reacciones en Europa

Francia exigió que la Comisión Europea imponga aranceles a productos estadounidenses de forma inmediata, en represalia a los anunciados por el presidente Donald Trump al acero y al aluminio, indicó este lunes el ministro galo de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Trump "ya impuso esos aranceles en 2018 y entonces replicamos. Ahora replicaremos de nuevo", indicó el jefe de la diplomacia francesa a la cadena TF1.

Barrot agregó que corresponderá a la Comisión Europea decidir a qué productos impone esos aranceles y negó querer iniciar una guerra comercial.

Bruselas "nos dijo que estaba lista para (replicar) cuando llegara el momento y el momento ha llegado", señaló el ministro.

"No hay que tener la mínima duda cuando se dañan nuestros intereses", agregó Barrot.

La Comisión Europea (CE) también se pronunció sobre el anuncio de Trump y señaló que la imposición de aranceles como pretende el presidente de EE.UU. "sería ilegal y económicamente contraproducente". Aunque Bruselas evitó hacer una evaluación definitiva ante la ausencia de notificación oficial por parte de la nueva Administración estadounidense.

A través de un comunicado, la CE subrayó que "las cadenas de producción profundamente integradas que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos han establecido a través del comercio e inversión transatlánticos".

El Ejecutivo europeo agregó que "la UE no ve ninguna justificación para la imposición de aranceles sobre sus exportaciones" y que reaccionará "para proteger los intereses de las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos frente a medidas injustificadas".

Bruselas afirmó, en su breve nota, que "los aranceles generan incertidumbre económica y afectan la eficiencia e integración de los mercados globales".

En todo caso, la Comisión subrayó que no ha recibido por ahora "ninguna notificación oficial sobre la imposición de aranceles adicionales a los productos de la UE".

Señaló además que "los aranceles son, en esencia, impuestos" y "al imponerlos, EE.UU. estaría gravando a sus propios ciudadanos, aumentando los costos para las empresas y fomentando la inflación".

Asia y Oceanía

Por su parte, China dijo este lunes que no hay ganadores en las guerras comerciales y aseveró que "el proteccionismo no tiene salida", al comentar los últimos aranceles anunciados por Trump.

El portavoz de Exteriores Guo Jiakun dijo en rueda de prensa que China se opone a la politización de cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas y que, en contraposición, la intención de Pekín ha sido siempre "crear un entorno empresarial internacionalizado, basado en el derecho y orientado al mercado".

"El mercado chino trata a todos los países por igual y está igualmente abierto a empresas de todos los países", indicó.

China es el mayor exportador de acero del mundo, con más de 100 millones de toneladas en 2024, pero EE.UU. no está entre sus principales compradores, ya que el país norteamericano apenas importó del país asiático alrededor del 1,8 % de su total de compras, según la base de datos sobre estadísticas comerciales de Naciones Unidas Comtrade.

En cuanto al aluminio, EE.UU. importó el 3 % de su total de compras desde China.

Al margen, recientemente entraron en vigor los aranceles impuestos por China a productos estadounidenses en respuesta a los aplicados por Washington a las importaciones chinas, sin que por el momento haya signos de que las dos potencias hayan alcanzado un acuerdo que ponga freno a este nuevo capítulo de la guerra comercial bilateral.

Pekín anunció el pasado 4 de febrero que impondría aranceles del 10 % al 15 % a ciertos productos de Estados Unidos a partir de hoy después de que entraran en vigor los gravámenes adicionales del 10 % que impuso Trump a los productos chinos.

El Gobierno de Australia aseguró este lunes que su acero y aluminio crean "miles de empleos" en Estados Unidos, en respuesta a los planes de Trump de imponer aranceles del 25 % a la importación de acero y aluminio.

El Gobierno japonés fue más cauto y dijo que estudiará el planteamiento de Trump.

"Somos conscientes de lo que ha dicho el presidente Trump sobre el acero y el aluminio. Desde Japón, estudiaremos detenidamente el contenido de la medida que tome y su influencia, y a partir de entonces, adoptaremos las medidas adecuadas", dijo el portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa.

Por su parte, Masakazu Tokura, presidente de la mayor organización patronal de Japón, Keidanren, dijo: "No sé si el anuncio incluye a Japón, pero el acuerdo entre Nippon Steel y U.S. Steel es un muy buen medio para resolver la cuestión y, aunque no sé cómo se concretará, creo que así es como quieren superarlo", según declaraciones recogidas por la cadena pública NHK.

Tokura se refirió de este modo a los últimos desarrollos de la originalmente prevista adquisición de la estadounidense U.S. Steel por parte de la japonesa Nippon Steel.

El pasado viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró sorpresivamente durante una rueda de prensa tras reunirse en Washington con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, que Nippon Steel retirará su oferta para comprar U.S. Steel y en su lugar invertirá en la compañía, aunque no en proporción mayoritaria.

El propio Ishiba afirmó el domingo en un programa televisivo que U.S. Steel seguirá siendo estadounidense, independientemente de cómo procesa Nippon Steel, sin dar detalles concretos, y hoy mismo el portavoz nipón dio a entender que la siderúrgica japonesa estaría ya revisando su propuesta de compra para darle otro enfoque.

Ni Nippon Steel ni U.S. Steel se han pronunciado por el momento sobre estos comentarios.

El Gobierno de Australia aseguró este lunes que su acero y aluminio crean "miles de empleos" en Estados Unidos, en respuesta a los planes de Trump de imponer aranceles del 25 % a la importación de acero y aluminio.

"Nuestra relación económica bilateral es mutuamente beneficiosa: el acero y el aluminio australianos están creando miles de empleos estadounidenses bien remunerados y también son clave para nuestros intereses de defensa compartidos", afirmó el ministro de Comercio, Don Farrell, en un comunicado recogido por el canal público ABC.

Farrell dijo que su país defiende el comercio "libre y justo", incluido el acceso al mercado estadounidense para el acero y el aluminio australiano.

Por su parte, el primer ministro, Anthony Albanese, avanzó durante su intervención en el Parlamento que tiene prevista una llamada con Trump donde defenderá "los intereses nacionales de Australia".

"Seguiremos defendiendo ante Estados Unidos la exención de los aranceles al acero y al aluminio para Australia", dijo Albanese sin añadir detalles.