EE.UU. publicó video del amago de colisión con un buque de China en el estrecho de Taiwán

La Marina de EE.UU. publicó este lunes un vídeo que muestra la "insegura interacción", según la califica, entre un destructor estadounidense y un buque de guerra chino en el estrecho de Taiwán el sábado.



En el vídeo, aparentemente tomado desde el ángulo del destructor USS Chung-Hoon, se ve cómo el buque chino prácticamente intercepta al navío cruzándose en su trayectoria a una distancia previamente detallada de 137 metros, según EE.UU. y Canadá, cuya Marina realizaba maniobras conjuntas con la estadounidense.



Periodistas del portal canadiense Global News, que iban a bordo del navío HMCS Montreal, observaron el incidente en aguas del estrecho de Taiwán, sucedido mientras los ministros de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, y su par chino, Li Shangfu, asistían al Diálogo Shangril-La (2-4 de junio) en Singapur, el foro de seguridad anual más importante de Asia.



Preguntado por este suceso, Li denunció el domingo que "no se trata de travesías inocentes, sino de provocaciones", reiterando que China no renuncia a la fuerza para tomar Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949 tras perder la guerra civil.



Lo ocurrido puso de manifiesto las tensiones entre las dos superpotencias y los riesgos de que existan deficiencias en la comunicación en materia de Defensa, sin que Austin y Li se reunieran en los márgenes del foro pese a coincidir en él durante tres días.

Por su parte, el secretario de Defensa de EE.UU., que suministra armamento a la isla y en principio la defendería, aseguró el sábado que, aunque su país no busca la confrontación, "no titubearemos frente a la coerción o el abuso", en línea similar a Li.



Estados Unidos y Canadá aseguraron que se encontraban en aguas internacionales cuando ocurrió el incidente el sábado, mientras que Pekín defendió que se trataba de sus aguas territoriales.



Lo ocurrido puso de manifiesto las tensiones entre las dos superpotencias y los riesgos de que existan deficiencias en la comunicación en materia de Defensa, sin que Austin y Li se reunieran en los márgenes del foro pese a coincidir en él durante tres días.



Pekín había denegado el lunes la petición de Washington de que ambos dialogaran en Singapur, culpando de la decisión a EE.UU., que sancionó a Li en 2018 tras acusarle de comprar armamento a la empresa estatal rusa Rosoboronexport.



Li aseguró ayer que está "abierto" a la comunicación con la parte estadounidense, pero enfatizó que "si no hay respeto mutuo, el diálogo no es productivo".

Si operan tan de cerca -continuó-, no va a tomar mucho para que haya un error de juicio o simplemente un error, y alguien se va hacer daño. Y eso se ha vuelto inaceptable, debería ser inaceptable para ellos también".

Advertencia de Estados Unidos a China

La Casa Blanca avisó este lunes a China de que "no tomará mucho tiempo antes que alguien se haga daño" tras el incidente de este fin de semana cerca de Taiwán.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, expresó en una rueda de prensa "la preocupación" estadounidense por el comportamiento "no seguro ni profesional" de China.

Este tipo de sucesos "pueden llevar a errores de cálculo cuando tienes piezas de metal de ese tamaño, tanto si es en el aire como si es en el mar", indicó Kirby.

"Si operan tan de cerca -continuó-, no va a tomar mucho para que haya un error de juicio o simplemente un error, y alguien se va hacer daño. Y eso se ha vuelto inaceptable, debería ser inaceptable para ellos también".

Kirby consideró que se está dando un aumento creciente de la agresividad por parte de las fuerzas de China, sobre todo, en el estrecho de Taiwán y en el mar del sur del gigante asiático.

"Estamos preparados para abordarlo", indicó Kirby, quien agregó que EE.UU. va a seguir manteniendo abiertas las líneas de comunicación con China "para dejar claro cómo de inaceptables son esas intercepciones". (Con información de EFE)