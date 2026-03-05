El Ejército iraní negó haber atacado con drones un aeropuerto de Azerbaiyán

El Ejército iraní negó este jueves haber atacado con drones el aeropuerto del enclave azerbayano de Najicheván, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.

"La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Teherán acusó además a Israel de haber llevado a cabo ese ataque para culpar a la República Islámica.

El Gobierno de Azerbaiyán acusó hoy a Irán de atacar con drones el aeropuerto de ese enclave situado a 10 kilómetros de la frontera con el país persa en el suroeste del país.



Azerbaiyán pone alerta a las Fuerzas Armadas

En respuesta, Azerbaiyán ha puesto en alerta sus Fuerzas Armadas tras un ataque con drones atribuido a Irán, que el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, calificó de "acto terrorista".

"Nuestras fuerzas armadas -el Ministerio de Defensa, el Servicio Estatal de Fronteras y todas las demás unidades de fuerzas especiales- han sido puestas en alerta máxima y deben estar preparadas para llevar a cabo cualquier operación", declaró en una reunión del Consejo de Seguridad del país, reunido con urgencia tras el incidente que dejó hoy cuatro heridos y cuya autoría fue negada por Teherán.

Aliyev afirmó que las “personas deshonestas que cometieron ese acto terrorista lo lamentarán”.

“Qué no pongan a prueba nuestra fuerza", advirtió.

El mandatario azerbaiyano afirmó que los responsables del ataque deben responder ante la justicia y exigió explicaciones y disculpas a las autoridades iraníes.