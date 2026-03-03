Mobile World Congress: Motorola se mete de lleno en los plegables tipo libro con el nuevo razr fold

Presentado en el Mobile World Congress, el nuevo plegable de Motorola apuesta por una gran pantalla de 8,1 pulgadas, cámara líder según DXOMARK, batería de 6000 mAh y un enfoque fuerte en IA y productividad con lápiz.

Motorola presentó el motorola razr fold, el primer smartphone tipo libro de la marca, con el cual se suma al formato que convierte el teléfono en una tablet compacta al desplegarse. Cerrado, el razr fold ofrece una pantalla externa de 6,6 pulgadas. Abierto, se transforma en un panel LTPO 2K de 8,1 pulgadas pensado para multitarea real, gaming y streaming. Motorola promete además la pantalla interior más brillante dentro de su categoría, lo que facilita el uso incluso bajo luz solar directa.

Pese a su formato, el razr fold mantiene un perfil delgado: 4,6 mm abierto y 9,9 mm cerrado. La bisagra en forma de lágrima, fabricada en acero inoxidable, busca ofrecer una apertura y cierre suaves y duraderos. En el interior, una placa de titanio distribuye la presión a lo largo del pliegue para conservar la forma de la pantalla con el paso del tiempo.

En el exterior, es el primer smartphone con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3, lo que mejora su resistencia a caídas frente a generaciones anteriores. La idea es clara: un plegable no tiene por qué ser frágil.

En multimedia, suma audio con Dolby Atmos y ajuste de sonido “Sound by Bose”, un diferencial poco habitual en el segmento.

El diseño se ofrece en dos acabados: Pantone Blackened Blue y Pantone Lily White, además de una edición especial vinculada a la FIFA World Cup 26, con detalles estéticos inspirados en el torneo.

Cámara insignia en formato plegable

Uno de los puntos más fuertes del razr fold es su sistema de cámaras, que recibió la etiqueta Gold de DXOMARK y fue calificado como el mejor en su categoría plegable.

El módulo incluye:

Sensor principal Sony LYTIA 828 de 50 MP, capaz de grabar video en 8K y compatible con Dolby Vision.

Teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3x y Super Zoom Pro de hasta 100x asistido por IA.

Ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 122° y función macro.

Cámara interna de 32 MP para selfies en 4K y cámara externa adicional de 20 MP.

Gracias a su formato, el equipo puede sostenerse por sí solo en modo laptop o carpa, funcionando como un pequeño trípode para fotos y videos sin manos.

IA integrada y potencia de gama alta

El razr fold pone el foco en la inteligencia artificial con funciones como resúmenes de notificaciones, transcripción en tiempo real y sugerencias contextuales. También permite elegir entre asistentes como Microsoft Copilot, Google Gemini y Perplexity AI.

En el corazón del equipo está el procesador Snapdragon 8 Gen 5, acompañado por 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. A eso se suma un sistema de refrigeración líquida pensado para mantener el rendimiento estable durante sesiones intensas de juego o multitarea.

Motorola promete además hasta siete actualizaciones de Android y siete años de parches de seguridad, algo que apunta a darle mayor vida útil al dispositivo.

Batería grande y carga ultrarrápida

El razr fold integra una batería de 6000 mAh, una de las más amplias dentro del segmento plegable. Se combina con carga TurboPower de 80 W —capaz de ofrecer horas de uso en pocos minutos— y carga inalámbrica de 50 W.

Productividad con moto pen ultra

El dispositivo es compatible con moto pen ultra, un lápiz con sensibilidad a la presión, detección de inclinación y baja latencia. Permite anotar documentos, editar imágenes, capturar pantallas y trabajar con herramientas contextuales que aparecen según la tarea.