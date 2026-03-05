Stella McCartney rindió homenaje a su padre, el ex Beatle, durante su desfile en París Fashion Week

Paul McCartney es un padre orgulloso. Y su hija, Stella McCartney, recibe ese afecto con la misma admiración y, siempre que se lo permite, rinde homenaje a la carrera artística del ex Beatle sobre la pasarela.

A finales de 1999, la diseñadora británica lució una camiseta blanca que llevaba estampada la frase ‘It’s About Fucking Time’, creada cuando su padre finalmente ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Más de dos décadas después, Stella McCartney reinventa la prenda para su colección otoño-invierno 2026/2027 con la frase ‘My dad is a rock star’ (traducido al español como ‘Mi padre es una estrella de rock’). La pieza se lució sobre la pasarela de Paris Fashion Week el último miércoles 4 de marzo.

La pieza en homenaje a Paul McCartney cerró el desfile.Fuente: Instagram @stellamccartney

El desfile, realizado en Le Grand Manège Jean Caucanas, en honor al Año del Caballo, contó con la presencia de Paul McCartney, quien robó la atención de la prensa especializada, intercambió palabras con la editora Anna Wintour y se mostró contento de ver una clara referencia a su persona sobre la pasarela.