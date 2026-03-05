Últimas Noticias
Stella McCartney rindió homenaje a su padre, el ex Beatle, durante su desfile en París Fashion Week

Paul McCartney presenció el desfile de su hija en el front row.
| Fuente: Instagram @stellamccartney
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

La diseñadora británica presentó su colección otoño-invierno que incluyó una prenda que llamó la atención de sus seguidores. Su padre, Paul Mccartney, presenció el momento desde el front row.

Paul McCartney es un padre orgulloso. Y su hija, Stella McCartney, recibe ese afecto con la misma admiración y, siempre que se lo permite, rinde homenaje a la carrera artística del ex Beatle sobre la pasarela.

A finales de 1999, la diseñadora británica lució una camiseta blanca que llevaba estampada la frase ‘It’s About Fucking Time’, creada cuando su padre finalmente ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Más de dos décadas después, Stella McCartney reinventa la prenda para su colección otoño-invierno 2026/2027 con la frase ‘My dad is a rock star’ (traducido al español como ‘Mi padre es una estrella de rock’). La pieza se lució sobre la pasarela de Paris Fashion Week el último miércoles 4 de marzo.

La pieza en homenaje a Paul McCartney cerró el desfile.

| Fuente: Instagram @stellamccartney

El desfile, realizado en Le Grand Manège Jean Caucanas, en honor al Año del Caballo, contó con la presencia de Paul McCartney, quien robó la atención de la prensa especializada, intercambió palabras con la editora Anna Wintour y se mostró contento de ver una clara referencia a su persona sobre la pasarela.

Stella McCartney presentó su colección otoño-invierno 2026/2027 en la Semana de la Moda de París.
| Fuente: Instagram @stellamccartney

Momento controversial durante el desfile de Stella McCartney

La colección de Stella McCartney también se caracterizó por ser un homenaje a la fuerza y potencia de los caballos. La inspiración se tomó literalmente y la pasarela incluyó a dichos animales como elementos decorativos, lo cual generó polémica en redes sociales por parte de los seguidores de la marca.

Se criticaba que, al ser Stella McCartney una firma ética, no debería utilizar animales ni exponerlos de esa manera, porque podrían reaccionar mal y generar una desgracia.

Por su parte, la firma se pronunció en redes sociales aclarando que no utilizan piel animal en sus colecciones. “Cada año, mil millones de animales son sacrificados para obtener cuero, incluyendo caballos. Nunca dañamos a nadie”, escribieron en Instagram. El debate sigue abierto.

