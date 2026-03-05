Gorillaz en Lima: precios de entradas y cómo comprar en la preventa para su concierto en Arena 1 Park

Gorillaz estará en el Perú por primera vez y muchos fanáticos esperan con ansias poder comprar sus entradas para disfrutar de la música de la icónica banda virtual británica liderada y fundada por Damon Albarn y el artista Kamie Hewlett.

Con el auspicio de Studio92, del GRUPO RPP; Gorillaz se presentará el próximo 23 de noviembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde como parte de su nueva gira internacional tras el lanzamiento de su álbum The Mountain.

Es así como el grupo virtual, fundado en 1998, traerá al escenario a sus cuatro miembros ficticios: 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs con el fin de interpretar sus clásicas canciones como Feel Good Inc., Clint Eastwood, DARE, On Melancholy Hill, Stylo, 19-2000, Rhinestone Eyes, Empire Ants, entre otros himnos que marcaron generaciones.

Cabe resaltar que la mayoría de canciones de Gorillaz mezcla un universo ficticio con videos musicales animados hechas por animación por computadora, entre otros elementos.

La experiencia en vivo de Gorillaz ha sido destacada por medios internacionales. Rolling Stone la describió como "un espectáculo pop abrumador", mientras que The Observer la calificó como "un show estelar con visuales exuberantes y música sin fronteras".

Es así como luego del estreno de su noveno disco de estudio, Gorillaz lanzó el cronograma de su gira por Sudamérica donde incluyen los países de: Colombia, Perú, Paraguay y Chile. A continuación, conoce los precios, zonas y cómo adquirir las entradas para ver a la banda virtual.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Gorillaz en Lima?

La presentación de Gorillaz se realizará el próximo lunes, 23 de noviembre, en el Arena 1 Park de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. El evento es auspiciado por Studio92 y ya es considerado uno de los conciertos más esperados del año.

¿Cuándo y donde será la preventa de entradas para Gorillaz en Lima?

Las entradas para ver a Gorillaz en Lima estarán disponibles desde este jueves, 5 de marzo, a las 10:00 a.m. a través de Ticketmaster. Habrá preventa exclusiva con tarjetas Interbank (5 y 6 de marzo) con 15 % de descuento, hasta agotar stock.

Además, habrá venta presencial disponible en los Puntos de Experiencia Ticketmaster ubicados en: Wong Benavides, Wong San Miguel, Metro Plaza Norte y Wong San Borja.

Asimismo, por cada entrada comprada de forma presencial se entregará una card conmemorativa exclusiva. Son 500 cards por punto de venta. Stock limitado.