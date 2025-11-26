Estados Unidos: dos agentes de Seguridad Nacional murieron en tiroteo cerca de la Casa Blanca

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dio cuenta sobre el tiroteo y la Policía ya informó que un sujeto ha sido detenido.

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron en un tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca.

El tiroteo fue confirmado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien pidió orar por los guardias nacionales.

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

En tanto, desde la Policía informaron que un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.

Pronunciamiento de Trump

Antes del deceso de los guardias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que el autor del ataque "pagará un precio muy alto".



"El animal que disparó a los dos guardias nacionales (...) también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", declaró en su red Truth Social.



"Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias", agregó el mandatario, quien se encuentra en su mansión Mar-a-Lago de Florida con motivo del puente de Acción de Gracias.