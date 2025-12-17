“Van a estrangular financieramente a Venezuela”, dice internacionalista tras bloqueo total de EEUU a petroleros venezolanos

Belaunde advirtió que el “estrangulamiento financiero” que EE.UU. ejerce sobre Venezuela podría desencadenar “una nueva ola migratoria”. | Fuente: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso este martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de tensiones entre la Casa Blanca y el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, en su publicación, el mandatario advirtió que el país "está completamente rodeado por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica".

El internacionalista Francisco Belaunde señaló en Ampliación de Noticias que con esta advertencia “pareciera” que Donald Trump busca “estrangular financieramente a Venezuela” para que el Gobierno de Nicolás Maduro caiga y -con ello- “no tenga que intervenir militarmente” en Venezuela.

“[El anuncio de Trump] implica que van a estrangular financieramente a Venezuela. Van a generar problemas muy graves económicamente. La idea es que el régimen caiga por ese estrangulamiento financiero”, señaló el internacionalista.

Sin embargo, Belaunde advirtió que el “estrangulamiento financiero” que EE.UU. pretende ejercer sobre Venezuela podría desencadenar “una nueva ola migratoria”, que “va a afectar a todos los países vecinos”.

Asimismo, el especialista resaltó que la “militarización” de las costas venezolanas no “necesariamente” lleve a la “caída del régimen de Maduro”.

“Lo que también podría ocurrir es que la gente sufra y la gente se vaya, haya una nueva ola migratoria y el régimen no cae. Hay que ver que este tipo de gobiernos, como el de Maduro, son gobiernos a los cuales no les interesa la situación de la gente. Entonces, ellos se mantienen, como en el caso de Cuba, por ejemplo. Si fueran gobiernos a quienes les interesara la situación de la gente, pues hubieran renunciado, hubieran dejado el poder, igual en Nicaragua”, aseveró.

Internacionalista Francisco Belaunde. | Fuente: EFE

“Rusia no se está comprando el pleito”

Al ser consultado sobre el apoyo que le ha mostrado Rusia a Venezuela ante las presiones de Washington, Francisco Belaunde señaló que este es solo “una especie de apoyo verbal”, pero -hasta el momento- el Gobierno de Vladímir Putin no ha mostrado interés en realizar más acciones en defensa del país sudamericano.

“Lo que hay que ver también es que Rusia no se está comprando el pleito. Ellos hacen una especie de apoyo verbal, pero no más allá”, manifestó.