Gabriel Boric se reunió con el papa León XIV y aseguró que este le manifestó su “dolor” por casos de abusos cometidos por la Iglesia en Chile

El mandatario chileno se reunió con el Sumo Pontífice durante 45 minutos en el palacio apostólico.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue recibido este lunes en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano, donde abordaron sobre los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia en su país.

"Hablamos de ciertos temas particulares de Chile, como el dolor que le había producido como misionero y que le produjo a Francisco los abusos sexuales que existieron en la Iglesia Católica. Me mencionó explícitamente el caso de Karadima o el caso de Barros y como eso al papa Francisco le había dolido mucho en la visita que hizo a Chile", expresó en declaraciones a la prensa.

Boric se reunió con el papa estadounidense durante 45 minutos en el palacio apostólico. Asimismo, confirmó que ha invitado a León XIV visitar el país.

El mandatario chileno reconoció no tener "el don de la fe", pero resaltó la exhortación del Sumo Pontífice para estar al servicio de los más desposeídos y vulnerables.

"Es un llamado muy potente, muy claro, sin ambigüedades, hacia construir una sociedad de mayor igualdad, de mayor dignidad, de mayor respeto y en la que yo por lo menos, y creo que representa también al gobierno, nos sentimos convocados", añadió.

La paz en Gaza

Boric también comentó que con León XIV recordaron que este año se cumplen 40 años del tratado que se firmó entre Chile y Argentina, gracias a la mediación papal, y que evitó la guerra de 1978. Además, saludó que se esté logrando la paz en Gaza.

"A todos nos alegra y nos esperanza que esta masacre tenga un punto final. Y nos da esperanza también la perspectiva de que puedan convivir en paz pueblos que han sufrido tanto, tanto a través de la historia larga. Y no me refiero solamente a los últimos sucesos. Y esperamos que eso sea con autodeterminación, como corresponde", añadió.

Respecto a la mediación en esta negociación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Boric destacó que "toda persona que cumpla un rol para la paz es bienvenido".