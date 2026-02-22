Áncash: Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para presuntos implicados en crimen en Nuevo Chimbote

Jean Cristopher Yraita Jáuregui y Henderson Alexis Francisco Polo son investigados por la presunta comisión de los delitos de sicariato, agrupación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de armas.

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Jean Cristopher Yraita Jáuregui y Henderson Alexis Francisco Polo, presuntos implicados en el asesinato a balazos de Hermes Reyes Ataviós, conocido con el alias de 'Wino', ocurrido el pasado 4 de febrero en la urbanización Las Brisas, en el distrito de Nuevo Chimbote, región de Áncash.

Los imputados son investigados por la presunta comisión de los delitos de sicariato, agrupación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de armas.

De acuerdo con la tesis fiscal, ambos integrarían una banda criminal dedicada al sicariato, y antes de perpetrar el crimen habrían realizado labores de seguimiento y reglaje a la víctima.

Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), además, halló en el celular de Yraita Jáuregui imágenes de la víctima, quien registraba antecedentes policiales.

Asimismo, durante la audiencia se reveló que el cuerpo de Reyes Ataviós presentaba 11 impactos de bala.