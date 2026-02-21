Más cerca del sueño de Gaudí: la Sagrada Familia de Barcelona alcanza su altura máxima

En el año del centenario del fallecimiento de su creador, la Sagrada Familia, obra maestra del arquitecto catalán Antoni Gaudí, consiguió un nuevo hito en su carrera hacia su finalización: alcanzar su punto máximo de altura.

En un evento que fue transmitido en directo por redes sociales y seguido de cerca por decenas de curiosos, entre locales y extranjeros, una grúa colocó el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesucristo, la imponente pieza central del templo, que ahora observa a Barcelona desde su pico de 172,5 metros.

Los operarios culminaron así el proceso de montaje de la torre principal del monumento modernista, que inició en 2017 y se fue realizando por etapas.

La cruz en sí tiene 17 metros de altura y 13,5 de ancho, aunque todavía debe ser anclada al resto de la estructura, cuya inauguración pretende ser uno de los eventos centrales de las conmemoraciones por los cien años de la muerte de Gaudí, que se cumplen el próximo 10 de junio.

Desde el pasado octubre, cuando se añadió una de las piezas horizontales de su torre central, la Sagrada Familia ya se había convertido en la iglesia más alta del mundo: en aquel momento, sus 162,9 metros le habían permitido desplazar al templo luterano de Ulmer Münster, en Alemania, un edificio gótico de 161,53 metros, construido a lo largo de más de 500 años, desde 1377.

"Un paso más para culminar la gran obra de Antoni Gaudí en el año que celebramos el centenario. Cuando nos lo proponemos, en Cataluña podemos hacer realidad todo lo que nos planteamos. Talento, confianza y esfuerzo compartido", escribió en su cuenta de X Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña.

Una cruz "resplandeciente" que espera por el papa

Tal como lo había pensado el genio del modernismo, la cruz cuenta con cuatro brazos para que sea reconocible desde cualquier dirección y, si el Ayuntamiento de Barcelona lo permite, contará con un haz de luz que emanará de cada uno de los brazos, simbolizando el papel de la iglesia como faro espiritual, explicó el rector de la Sagrada Familia, el reverendo Josep Turull.

La gran cruz con geometría de doble giro –idéntico al método utilizado por Gaudí en las columnas de la basílica– está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada que se asemejan al cristal, como pretendía el arquitecto. En los extremos de sus brazos horizontales se instalarán unos ventanales desde los que se podrá contemplar la ciudad.

Precisamente, la idea era que la torre se viera "resplandeciente", comentó el arquitecto director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí.

La imponente estructura fue fabricada en Alemania, llegó a Barcelona en catorce megapiezas y se ha preensamblado en una plataforma de trabajo situada a 54 metros de altura por encima de la nave central. Una titánica tarea que los operarios culminaron hoy, trasladando la última pieza desde la plataforma hacia la cúspide de la Torre de Jesucristo.

Faulí describió como "todo un reto" que se lograra erigir una torre de cuatro brazos ligera y a cuyo interior se podrá acceder una vez que se retiren los andamios en su futura inauguración. "Hoy es un día para celebrar, y para recordar a todos los que han trabajado para hacer realidad esta torre", indicó.

Aunque el director evitó confirmar quién bendecirá la torre, mostró su voluntad para que sea el papa León XIV durante su próximo viaje a España. Si bien no está confirmada por la Santa Sede, se estima que la visita sea los días 9 y 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

¿Qué sigue para la Sagrada Familia?

La primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en 1882, pero Gaudí nunca imaginó que su obra maestra se completaría en vida. Solo una de sus múltiples torres estaba terminada cuando el arquitecto modernista falleció a los 73 años en 1926, tras ser atropellado por un tranvía.

En las últimas décadas, las obras se han acelerado a medida que la basílica se fue erigiendo como una importante atracción turística de la Ciudad Condal, que cautiva a locales y extranjeros por la estética radical de Gaudí, que combina el simbolismo católico con las formas orgánicas.

De hecho, los ingresos en entradas de los millones de turistas que la visitan cada año sirven para financiar en gran medida las obras en curso.

Cuando acaben los trabajos de anclaje de la cruz y al interior de la Torre de Jesucristo, la Sagrada Familia encarará la construcción de la tercera y última fachada del templo, la de la Gloria, con la expectativa de completarla en un período de entre diez y quince años.

Además, según recogen medios locales, están avanzando otras tareas como la construcción del claustro y de la capilla de la Asunción; la culminación de las dos plantas subterráneas del Baptisterio; y las obras de mantenimiento y restauración en las torres de la fachada del Nacimiento.