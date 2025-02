"¡Gracias por las oraciones!": Francisco emite en redes su primer mensaje en una semana, luego de complicaciones en su salud

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El papa Francisco emitió este domingo un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció las oraciones de su feligresía a favor de su pronta recuperación de salud.

Como se sabe, el sumo pontífice permanece internado desde el pasado 14 de febrero en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, con un diagnóstico de neumonía bilateral, y no había usado sus redes sociales desde el domingo de la semana pasada.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!", tuiteó hoy el santo padre.

"Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el Evangelio de hoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de 'arriesgar el amor'!", agregó.

El domingo anterior, Francisco también agradeció las oraciones de los fieles católicos y resaltó parte del mensaje de la homilía de ese día.

"Os agradezco el cariño, la oración y la cercanía con la que me estáis acompañando en estos días", señaló Francisco en aquella fecha.

Francisco sufrió “crisis respiratoria” que requirió “aplicación de oxígeno”

El estado de salud del papa Francisco sigue siendo "crítico" y su "pronóstico es actualmente reservado", indicó ayer el Vaticano, a través de un comunicado, en el que aludió a una "crisis respiratoria asmática".

"El estado del Santo Padre sigue siendo crítico y [...] el papa no está fuera de peligro. Esta mañana, el papa Francisco tuvo una crisis respiratoria asmática prolongada, que también requirió la aplicación de oxígeno a alto flujo", indicó la santa sede.

"Los análisis de sangre efectuados hoy también revelaron una trombocitopenia [problemas hematológicos], asociada a una anemia, que requirió la administración de una transfusión sanguínea. El Santo Padre permanece alerta y pasó el día en un sillón, aunque está sufriendo más que ayer. El pronóstico es actualmente reservado", agregó.

Cabe indicar que, el pasado viernes, Sergio Alfieri y Luigi Carbone, dos médicos a cargo del papa Francisco, ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron detalles sobre el estado de salud del pontífice.

Alfieri, responsable de Cirugía del Gemelli y que operó al papa en las anteriores ocasiones, señaló que si bien no está en peligro de muerte, sí presenta una "infección compleja" y "no está fuera de peligro".

"¿Está fuera de peligro? No. Pero si la pregunta es '¿está en peligro de muerte?, la respuesta es no", sostuvo el galeno.

Debido a ello, el médico señaló que el pontífice de 88 años permanecerá en el hospital "por lo menos, toda la próxima semana", ya que necesita que "el tratamiento haga efecto". Por ello, descartó que sea trasladado a su residencia de Santa Marta, ya que de ser así "volverá a trabajar como antes".