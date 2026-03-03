Honor muestra en el MWC 2026 un teléfono que se mueve solo y su primer robot humanoide [VIDEO]

La marca presentó el Robot Phone —un smartphone con movimiento integrado y cámara tipo gimbal— junto a un robot humanoide y nuevos dispositivos como el Magic V6, en una apuesta con la que buscan avanzar en IA.

En el escenario del Mobile World Congress 2026, Honor sorprendió al mostrar un teléfono que se mueve por sí mismo y su primer robot humanoide. Según apuntaron, la idea detrás de su visión —que la marca llama Inteligencia Humana Aumentada— es que la IA deje de ser solo un asistente en la pantalla y empiece a interactuar de forma más física, con movimiento, seguimiento y una relación más “corporal” con el usuario.

El Honor Robot Phone es un prototipo que mezcla smartphone y robótica. A diferencia de un teléfono tradicional, no solo reacciona con voz o notificaciones: puede mover su módulo de cámara, seguir al usuario durante una videollamada y ajustar su ángulo en tiempo real.

Integra un sistema de gimbal ultracompacto de 4 ejes con estabilización de tres ejes y funciones como seguimiento inteligente por IA y movimientos rotacionales automáticos de 90° y 180° para tomas más cinematográficas. También suma un sensor de 200 MP y un modo Super Steady Video pensado para grabar en movimiento sin perder estabilidad.

Más allá de lo técnico, este prototipo destaca porque el teléfono puede “asentir”, inclinarse o incluso moverse al ritmo de la música, incorporando gestos que buscan hacer la interacción más expresiva. La percepción multimodal le permite reconocer sonidos, seguir objetos y mantener conciencia visual del entorno.

Honor explicó que para lograrlo desarrolló un micromotor propio lo suficientemente pequeño como para integrarse en el cuerpo del teléfono sin sacrificar resistencia ni tamaño. Según precisaron, esta solución la tomaron de aprendizajes de sus plegables y los llevaron al terreno de la robótica compacta.

HONOR muestra en el MWC 2026 un teléfono que se mueve solo

Del smartphone al robot humanoide

Otro producto que llamó la atención fue la presentación del primer robot humanoide de Honor, ya que, según comentaron, la compañía plantea usar su experiencia en smartphones y ecosistemas conectados para crear robots orientados al consumidor.

Los primeros escenarios en los que piensan son asistencia en compras, apoyo en entornos laborales e incluso compañía. La diferencia, según la marca, es que estos dispositivos podrían reconocer al usuario desde el primer momento gracias a la integración con su ecosistema móvil.

HONOR muestra en el MWC 2026 su primer robot humanoide