Taxistas y conductores forman largas filas en grifos para abastecerse de GLP ante escasez de GNV

Para los conductores que cuentan con sistema dual, el GLP se ha convertido en la principal opción, aunque a un costo mucho mayor.
| Fuente: RPP
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Conductores reportan que el precio de la gasolina premium ha subido hasta los 20 soles en algunos puntos. La restricción de gas natural durará aproximadamente 15 días, tras una fuga en el ducto de Transportadora de Gas del Perú.

Lima
00:00 · 03:00

Largas filas de vehículos y malestar generalizado es el panorama que se registra esta mañana en diversos grifos de Lima.

Un equipo de RPP llegó a una estación de servicio, ubicada en la avenida 28 de Julio, donde constató que decenas de taxistas y conductores particulares forman una cola de varias cuadras, para intentar abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP).

Esta situación responde a la reciente escasez de gas natural vehicular (GNV) provocada por una falla técnica en la infraestructura energética del país. El pasado domingo, 1 de marzo, la Empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) reportó una fuga en su ducto principal, el cual traslada el recurso desde las plantas de Camisea hacia la capital.

Impacto en los transportistas

Para los conductores que cuentan con sistema dual, el GLP se ha convertido en la principal opción, aunque a un costo mucho mayor. Teófilo Pilco, un taxista que se trasladó desde San Martín de Porres en busca de combustible, manifestó su indignación.

"(Llevo) más de una hora. ¿Cómo es posible que nos quiten la posibilidad de abastecer sabiendo que tenemos que comer? La gasolina ha subido de 15 a 20 soles. Yo abastecía con 22 soles de GNV y eso me rendía dos días de trabajo. Ahora, el usuario no va a querer pagar como tiene que ser en el mercado", señaló.

¿A qué se debe la escasez?

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha declarado el sector en estado de emergencia para gestionar el recurso existente mientras duran las reparaciones del ducto de TGP. Se estima que la restricción se prolongue por un periodo de 15 días.

Durante este lapso, las autoridades han establecido un orden de prioridad para el racionamiento. Primero, está el transporte público masivo, que incluye vehículos como los buses del Metropolitano; en segundo lugar, están las industrias estratégicas; y en tercer lugar, el transporte particular y los taxis.

